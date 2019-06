Voici comment Apple va forcer des développeurs à utiliser son « login »

Si l’on s’attendait aux nouveautés apportées à iOS, Apple a en revanche créé la surprise en présentant la fonctionnalité « Sign in with Apple » lors de la keynote d’ouverture de la conférence WWDC.

À l’instar des logins de Facebook et de Google, celui d’Apple permettra de se connecter aux sites et aux applications tiers via un compte Apple, et sans avoir à remplir des formulaires.

Le « Sign in with Apple » devrait être particulièrement attractif pour tous ceux qui se méfient de Facebook et de Google puisque la firme de Cupertino promet de proposer la même facilité d’utilisation, mais sans le tracking.

De plus, Apple propose une fonctionnalité qui permet de ne pas envoyer sa véritable adresse e-mail (à la place, Apple génère une fausse adresse e-mail) aux sites et applications qui utilisent son système de login.

Une adoption rapide grâce à un nouveau règlement d’Apple

Nous apprenons également qu’Apple a l’intention de forcer certains développeurs à adopter son système de login sur les applications iOS.

En effet, comme l’a repéré notre confrère 9to5Mac dans un billet de blog adressé aux développeurs, Apple annonce une série de mises à jour du règlement de l’App Store. Et il y est mentionné que les développeurs qui utilisent un système d’identification tiers (comme le login de Facebook ou celui de Google) devront proposer le nouveau login d’Apple parmi les options de connexion. « La connexion avec Apple sera disponible pour les tests bêta cet été. Elle sera obligatoire en tant qu’option pour les utilisateurs des applications prenant en charge la connexion tierce lorsqu’il sera disponible commercialement plus tard cette année », lit-on dans le billet de la firme de Cupertino.