Voici comment la BBC veut contrer Apple, Google et Spotify sur les podcasts

Les podcasts ont la cote en ce moment. Et de plus en plus d’acteurs du numérique décident d’investir dans ce format. Si Apple propose déjà son application Podcast depuis longtemps, Spotify a récemment décidé de racheter des startups spécialisées dans ce format. Quant à Google, il a lancé l’application Podcasts sur Android, et a donné une place proéminente aux podcasts sur l’application Google.

Au Royaume-Uni, cette situation semble préoccuper la BBC. Dernièrement, le média britannique a décidé de retirer ses émissions de Google Podcasts, parce que Google dirigerait désormais les internautes qui recherchent les émissions de la BBC vers l’application Google Podcasts au lieu de rediriger ceux-ci vers BBC Sounds, l’application du média.

BBC Sounds veut protéger les podcasts britanniques des géants d’internet

Mais la BBC pourrait aller plus loin en créant sa propre plateforme de podcasts, qui n’hébergerait pas seulement les contenus du média mais également ceux d’entreprises tierces.

Ce nouveau plan a récemment été exposé par James Purnell, directeur Radio et Education chez la BBC. “Le choix et la pluralité sont bons. Mais la domination par un ou deux portiers ne le serait pas”, écrit-il. Purnell déplore le fait que dans d’autres industries, on aurait souhaité “construire ses propres canaux de distribution au lieu de dépendre des réseaux sociaux”.

Pour que la radio ne tombe pas dans le même piège, la BBC voudrait faire de son application BBC Sounds une nouvelle plateforme de podcasts qui entrerait donc en concurrence directe avec celles de Spotify, d’Apple et de Google.

Durant l’annonce de son plan annuel, la BBC a ainsi confirmé qu’elle discute avec d’autres médias sur la manière dont ils pourraient intégrer leurs contenus en direct ainsi que les podcasts sur l’application BBC Sounds. Actuellement, cette application compte déjà 1,7 millions de téléchargements.

“Notre objectif est de supporter les industries créatives britanniques, ainsi que de défendre de nouveaux podcasts britanniques innovants, de niche, ou nouveaux qui pourraient avoir des difficultés à s’imposer sur les plateformes mondiales”, a déclaré Purnell.

