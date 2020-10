Voici comment les AirPods pourraient aussi profiter du retour de MagSafe

Il y a quelques jours, Apple a enfin dévoilé les iPhone 12. Et comme d’habitude, de nombreuses informations au sujet de ces quatre smartphones avaient déjà fuité. Cependant, peu de gens s’attendaient à ce qu’Apple annonce aussi le retour de MagSafe.

Pour rappel, il s’agit d’un connecteur magnétique qu’Apple utilisait sur ses MacBook, mais qui a été abandonné. Et désormais, la firme utilise celui-ci sur ses iPhone.

En effet, grâce à MagSafe, les utilisateurs des iPhone 12 pourront charger leurs appareils avec un socle de recharge sans fil qui se fixe sur le dos grâce aux aimants. Mais ce n’est pas tout. En effet, ces aimants permettront également de fixer des accessoires.

Et visiblement, Apple a déjà pensé à un accessoire qui permettrait aux utilisateurs de fixer leurs écouteurs sans fil sur le dos de l’iPhone au lieu de rancher ceux-ci dans un boitier. Cet accessoire est décrit dans un brevet d’Apple qui est relayé par nos confrères de 9to5Mac.

Un accessoire qui vous permettra de laisser le boitier des AirPods chez vous ?

D’après le site, Apple a fait la demande pour ce brevet en août 2019, mais celui-ci n’a été publié que très récemment. Le document décrit une batterie externe qui peut se fixer sur le dos de l’iPhone grâce à MagSafe et qui inclut également un logement dans lequel l’utilisateur peut ranger des AirPods.

Cela est très bien illustré par le dessin ci-dessous, qui est publié avec le brevet.

Apple patent shows a MagSafe battery case that can charge an iPhone and AirPods https://t.co/MjpMyGCNWg by @benlovejoy — 9to5Mac.com (@9to5mac) October 16, 2020

Bien évidemment, le fait qu’Apple ait un brevet pour cette idée ne signifie pas nécessairement que la firme va lancer l’accessoire. Cependant, d’après nous, un tel accessoire aurait un énorme succès auprès des utilisateurs des AirPods. En effet, en plus d’étendre l’autonomie de l’iPhone, grâce à une batterie, il s’agit d’un accessoire ultra pratique pour ranger les écouteurs sans fil.

D’ailleurs, on notera qu’un autre constructeur, Xiaomi, a déjà eu une idée similaire. Comme nous l’expliquions dans un précédent article, le constructeur chinois a imaginé un smartphone avec un logement pour les écouteurs sans fil afin que l’utilisateur n’ait plus à ranger cet accessoire dans un boitier.

Les écouteurs sans fil deviennent un must

En tout cas, on remarque que dernièrement, les écouteurs sans fil sont de plus en plus populaires, en particulier ceux d’Apple. Et petit à petit, les autres constructeurs proposent des produits similaires.

OnePlus, récemment, a levé le voile sur ses écouteurs OnePlus Buds. Puis, le constructeur a également lancé le OnePlus Buds Z, une alternative plus abordable à moins de 60 euros. D’autres constructeurs chinois, comme Xiaomi, Oppo ou même Realme proposent également des écouteurs sans fil.

Notons également que les ventes de produits wearables, une catégorie qui inclut les montres connectées ainsi que les écouteurs sans fil, sont en pleine croissance actuellement malgré la crise du COVID-19.