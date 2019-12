Voici comment Samsung pourrait doper l’autonomie du Galaxy S11+ (avec l’aide de LG)

Apple a souvent été critiqué à cause de l’autonomie de ses iPhone. Mais avec les modèles sortis au mois de septembre, la firme de Cupertino a fait de gros efforts dans ce domaine. En effet, grâce à l’efficacité énergétique de sa puce A13 Bionic, Apple a pu doper de manière significative l’autonomie sur ses derniers iPhone.

Pour contrer l’offre d’Apple, Samsung devrait également apporter des améliorations significatives en matière d’autonomie sur ses prochains smartphones haut de gamme, les Galaxy S11.

Ces modèles ne sortiront que début 2020, mais les rumeurs concernant ceux-ci sont déjà nombreuses à circuler sur la toile. Et justement, l’une de ces rumeurs concerne la batterie.

Une batterie plus grande pour plus d’autonomie ?

En substance, d’après des sources évoquées par le site coréen The Elec, le Samsung Galaxy S11+ serait équipé d’une batterie de 5 000 mAh, ce qui correspondrait à une augmentation de capacité de 20 % par rapport à la batterie de 4 100 mAh du Galaxy S10+.

Et afin de proposer cette capacité de batterie sur son prochain haut de gamme, Samsung se fournirait en batteries auprès de LG Chem.

Cette information est aujourd’hui corroborée par le site PhoneArena. « LG Chem produit actuellement en masse les cellules pour les téléphones Galaxy à venir dans son usine de Nanjing en Chine », aurait indiqué une source à ce média.

L’utilisation d’une plus grande batterie ne devrait pas affecter le design du smartphone puisque Samsung aurait trouvé un moyen de réduire la taille d’un autre composant : le module de protection de la batterie. D’ailleurs, l’année prochaine, Apple pourrait également recourir à cette astuce afin d’avoir plus de place pour une plus grande batterie.

Mais bien entendu, toutes ces informations ne sont pas encore officielles et de ce fait, elles sont à prendre avec les pincettes de rigueur.