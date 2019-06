Voici comment Spotify pourrait tuer la radio traditionnelle

Cette année, Spotify a décidé de donner une place proéminente aux podcasts sur sa plateforme. L’entreprise a également fait l’acquisition de quelques startups spécialisées dans ce format, comme Anchor ou Gimlet Media.

Aujourd’hui, aux États-Unis, l’entreprise lance une nouvelle playlist intitulée Your Daily Drive qui mélange trois types de contenu : de la musique que vous avez déjà écoutée, des suggestions basées sur vos goûts et de l’actualité, sous forme de podcasts provenant de médias fiables.

Bien qu’il n’y ait aucune restriction sur le moment pour écouter cette playlist, celle-ci a été clairement conçue pour être écoutée lorsqu’on conduit ou bien lorsqu’on est dans les transports (un moment où beaucoup de gens écoutent la radio traditionnelle pour s’informer et pour se divertir).

D’autre part, le contenu est mis à jour plusieurs fois pendant la journée, alors que les autres playlists personnalisées de Spotify se mettent à jour tous les jours ou toutes les semaines.

« Il s’agit d’une nouvelle liste de lecture Spotify qui associe le meilleur des émissions d’actualités, y compris la pertinence et la personnalité des hôtes, au meilleur de la diffusion audio en continu (à la demande, en lecture personnalisée et en découverte) », explique Spotify. « Celle-ci combine la musique que vous aimez avec des mises à jour mondiales pertinentes et opportunes issues de sources réputées – le tout dans une expérience d’écoute homogène et unifiée. »

Parmi les médias dont les actualités seront incluses dans cette playlist, il y a le Wall Street Journal, NPR et PRI.

Et si pour le moment, la nouvelle playlist n’est officiellement lancée qu’aux États-Unis, nos confrères de The Verge indiquent que des playlists incluant des podcasts sont également à l’essai dans d’autres pays.