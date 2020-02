Voici comment synchroniser vos données Strava et Apple Santé

Les sportifs utilisant la montre connectée d’Apple devraient pouvoir se réjouir : l’application Strava partage désormais ses données avec l’application Santé de l’Apple Watch. Par le biais d’une mise à jour dans HealthKit, la célèbre application pour sportifs Strava fait un pas vers Apple et les utilisateurs de son application Santé.

Il s’agit d’une excellente nouvelle, qui sera profitable à la fois pour Strava et Apple. La marque à la pomme se penche de plus en plus sur la santé, en sachant qu’il s’agit d’un argument marketing stratégique pour faire augmenter les ventes de sa montre connectée.

Vos données Strava arrivent sur Apple Santé

Tout comme Apple, Strava n’a jamais souhaité s’ouvrir aux plateformes concurrentes pour partager ses données. Malheureusement, cette exclusivité avait plutôt tendance à repousser les sportifs, notamment ceux utilisant une Apple Watch, et qui préféraient ainsi utiliser les services d’Apple, via l’application Santé.

Strava possédait bien une application sur watchOS, mais les utilisateurs ne pouvaient pas partager ses données avec celle de l’application Santé. Pourtant, la plupart des utilisateurs de la montre connectée d’Apple profitent du programme natif à la marque, qui permet notamment de mesurer des informations sur leur forme le reste du temps, et de pouvoir suivre leur rythme cardiaque tout au long de la journée, tout comme leur durée de sommeil.

Comment synchroniser Strava sur Apple Watch ?

Les données de Strava pourront donc être ajoutées au programme Santé d’Apple, tout comme le programme d’Apple pourra être complété dans les suivis de Strava.

Pour pouvoir activer la synchronisation, il faudra se rendre dans les paramètres de Strava dans un premier temps. Cet onglet est disponible en se rendant sur notre profil. Une fois dessus, sélectionnez « Applications, Services et périphérie ». Puis, cliquez sur le nouveau raccourci vers Apple Santé. Sélectionnez « Connecter », et activez « Envoyer à Santé ».

Cette manipulation permettra d’activer le partage des informations entre les deux services, et sera effective pour les prochaines activités. Vous pourrez retrouver ces dernières sur l’application Santé, à la fois disponible sur Apple Watch et iPhone. De la même manière, il vous suffira maintenant de démarrer un nouvel exercice depuis l’application Santé, et les informations seront automatiquement ajoutées à votre profil Strava.

Pour pouvoir récupérer des informations enregistrées précédemment, il faudra utiliser cette même page de réglage. Le processus est très simple, mais il est manuel. Cliquez sur « Importer » à chaque activité antérieure. Celles-ci seront finalement partagées entre les deux plateformes.