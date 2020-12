Voici comment Twitter peut mettre en avant les publications drôles sur votre fil d’actualité

Twitter regorge de publications drôles. Mais parfois, un tweet peut être encore plus viral sur une autre plateforme, comme Instagram, une fois que quelqu’un a partagé une capture d’écran. En tout cas, afin de doper l’engagement sur sa plateforme, Twitter semble vouloir donner plus de visibilité aux publications humoristiques de ses utilisateurs.

Comment ? Grâce à un nouveau sujet que l’utilisateur peut suivre. En 2019, Twitter a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de suivre des sujets, mais plus seulement que des comptes. Et si dans un premier temps, cette fonctionnalité semblait surtout axée sur les centres d’intérêt, comme les équipes sportives par exemple, Twitter veut permettre à ses utilisateurs de suivre les « Funny Tweets » ou « tweets drôles ».

2020 has been a year to say the least! & as more people joined Twitter to find and connect with their interests, they also found a way to bring their sense of humor along with them. So where do those 🔥 Tweets live? *Funny Tweets Topic enters the chat* https://t.co/cLByFVrFbN — Isabella Turchetta (@isabellaturch) December 16, 2020

Et dans un une série de tweets publiés cette semaine, la responsable de la fonctionnalité a évoqué les technologies utilisées par Twitter pour identifier les publications drôles. « Pour alimenter des sujets comme les Tweets amusants, nous devons comprendre les émotions derrière les Tweets. Donc, pour la première fois, nous utilisons un modèle de ML (ndlr, machine learning) qui comprend les émotions nuancées en apprenant des Emojis pour avoir une compréhension plus large de ce que les gens trouvent drôle », explique-t-elle.

We also know that humor ranges, so we'll show you a lot of different Tweets starting out. Let us know what you like by liking/RTing the ones you enjoy, and selecting Not Interested on Tweets you don’t. We’ll then show you more Tweets that match what you like. — Isabella Turchetta (@isabellaturch) December 16, 2020

Un algo qui comprend l’humour et qui fait une sélection personnalisée pour vous

Mais ce n’est pas tout. En plus de détecter les publications humoristiques, les algorithmes de Twitter pourront également afficher des publications qui sont plus susceptibles de faire rire l’utilisateur. « Nous savons également que l’humour varie, nous vous montrerons donc de nombreux Tweets différents pour commencer. Dites-nous ce que vous aimez en aimant / en RT ceux que vous appréciez et en sélectionnant Pas intéressé sur les Tweets que vous n’avez pas. Nous vous montrerons ensuite d’autres Tweets qui correspondent à ce que vous aimez », indique la responsable à ce sujet.

Et apparemment, la fonctionnalité « Topics » qui permet de suivre des sujets pourrait être l’un des moteurs de croissance de l’engagement sur Twitter. En effet, en plus de pouvoir suivre le sujet « Funny Tweets », les utilisateurs pourront également suivre les « Viral Tweets ». Et la responsable de Twitter indique que l’entreprise ajoutera de nouveaux sujets de ce type chaque semaine.

Mais pour le moment, la fonctionnalité qui permet de suivre des sujets est encore dans une sorte de phase de test sur Twitter. Dans une page d’aide, la plateforme indique : « Alors que nous continuons à créer de nouveaux sujets, y compris des sujets pouvant impliquer des sujets et des centres d’intérêt plus complexes, nous pouvons adopter une approche prudente en ne proposant qu’un nombre limité de comptes pour commencer avant d’en ajouter d’autres au fil du temps. Nous faisons cela pour tester le sujet et ajuster nos systèmes afin de vous présenter les Tweets les plus intéressants et les plus sains. »