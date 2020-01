Voici comment vous pourriez contrôler les lunettes AR d’Apple

Cela n’est plus un secret pour personne. Si Apple n’a toujours pas évoqué le développement d’appareils dédiés à la réalité augmentée, la firme de Cupertino, et en particulier son patron, accorde une attention particulière à cette technologie. Certaines rumeurs suggèrent même qu’Apple a un plan pour remplacer petit à petit l’iPhone par les lunettes de réalité augmentée.

Assez récemment, Tim Cook a indiqué que la réalité augmentée est l’une des grandes innovations qui vont changer nos vies dans ces dix prochaines années (un avis qu’il partage avec Mark Zuckerberg, patron de Facebook).

Un futur accessoire Apple ?

Et de plus en plus de brevets révèlent qu’Apple réfléchit bien à de nouveaux appareils pour la réalité augmentée.

Récemment, c’est le site Cnet qui a repéré un nouveau brevet d’Apple, publié sur le site de l’US Patent and Trademark Office, qui décrit un objet connecté pour les doigts qui pourrait contrôler des casques de réalité virtuelle ou des lunettes de réalité augmentée.

L’appareil, décrit dans le dessin ci-dessous, pourrait inclure plusieurs capteurs afin de collecter des informations sur les commandes de l’utilisateur. Puis ces commandes peuvent être utilisées par un appareil de « réalité mixte » ou de réalité virtuelle.

Bien entendu, il est très probable qu’Apple n’utilisera jamais ce brevet. Les entreprises de cette taille détiennent de très nombreuses propriétés intellectuelles, mais ne les utilisent pas toutes. Néanmoins, la publication de ce brevet signale qu’Apple réfléchit à de nouvelles expériences dans le domaine de la réalité augmentée, alors qu’on attend toujours que la firme nous en dise plus sur ses projets.

Pour rappel, contrairement à Apple, Facebook a déjà annoncé qu’il développe des lunettes AR. Et récemment, dans son message pour la nouvelle année, Mark Zuckerberg a mentionné la réalité augmentée parmi les choses qui vont marquer la prochaine décennie dans le monde de la tech. « Bien que je m’attende à ce que les téléphones restent nos principaux appareils pendant la majeure partie de cette décennie, à un moment donné dans les années 2020, nous aurons des lunettes de réalité augmentée révolutionnaires qui redéfiniront notre relation avec la technologie », a-t-il écrit.

Bien entendu, des sociétés comme Magic Leap ou Microsoft vendent déjà des lunettes AR. Mais pour le moment, il ne s’agit pas encore d’une catégorie de produits pour le grand public.