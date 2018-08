Voici comment Facebook va générer des revenus avec WhatsApp

Facebook commence enfin à monétiser WhatsApp, l’appli dont il a fait l’acquisition à 19 milliards de dollars.

Avant son rachat par Facebook, WhatsApp gagnait de l’argent en faisant payer ses utilisateurs (après la première année d’utilisation qui était gratuite).

Mais afin de permettre à l’application de pénétrer les marchés émergents (où les internautes n’ont pas toujours de moyens de paiement en ligne), Facebook a décidé de rendre WhatsApp entièrement gratuit.

Et au lieu de faire payer les utilisateurs, la nouvelle stratégie de Facebook pour WhatsApp était donc de faire payer les entreprises qui utilisent WhatsApp pour communiquer avec leurs clients.

Dans un premier temps, WhatsApp a lancé l’application WhatsApp Business, une appli destinée aux PME et qui permet à celles-ci de mieux gérer leurs communications avec les clients sur l’appli. WhatsApp Business est gratuit, et compte déjà trois millions d’utilisateurs dans le monde.

WhatsApp Business API

Et aujourd’hui, pour les grandes organisations, Facebook lance la WhatsApp Business API.

Comme l’explique la société de Mark Zuckerberg, ce nouvel outil a été créé afin de permettre aux entreprises de « gérer les communications avec les clients existants et potentiels » à une plus grande échelle.

Des messages gratuites et payants

Concrètement, cette API permettra aux entreprises d’envoyer des notifications telles qu’une confirmation de livraison ou des tickets d’évènements (mais pas de contenu promotionnel) à leurs clients. Ces messages seront payants, et le prix du message sera fixe, mais sera différent pour chaque pays.

D’autre part, la WhatsApp Business API pourra aussi être utilisée pour gérer les réponses aux messages reçus par l’entreprise. Si celle-ci répond dans les 24 heures qui suivent la réception d’un message de client, alors l’envoi de la réponse est gratuit.

En revanche, si l’entreprise répond après 24 heures, il faudra payer des frais pour l’envoi de la réponse.

« Nous testons l’API WhatsApp Business depuis des mois et nous travaillons actuellement avec plus de 90 grandes entreprises, dont B2W, MakeMyTrip, Singapore Airlines, Uber et Wish. Les entreprises utilisant WhatsApp ont reçu des commentaires positifs de la part des clients qui ont bénéficié d’une expérience rapide et fiable dans une application qu’ils utilisent déjà pour la messagerie », affirme Facebook dans un communiqué.

Enfin, Facebook vous permet également d’utiliser les publicités du fil d’actualité pour doper les conversations sur WhatsApp. En effet, le réseau social propose un type de pub qui permet à l’utilisateur de contacter l’annonceur sur WhatsApp en cliquant sur un bouton.