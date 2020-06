Voici la fonctionnalité qui va peut-être doper les ventes des lunettes « Apple Glass »

Bien qu’Apple n’ait pas encore officiellement annoncé qu’il développe des lunettes de réalité augmentée (contrairement à Facebook), de nombreux éléments suggèrent aujourd’hui que les « Apple Glass » sont déjà dans les tuyaux. Outre l’intérêt que Tim Cook porte à la réalité augmentée, de nombreux brevets d’Apple nous donnent également une idée des technologies qui sont étudiées par la firme. Et justement, récemment, le site Patently Apple (relayé par Tom’s guide) a publié un nouvel article sur de nouveaux brevets d’Apple qui pourraient être utilisés pour la conception de ses futures lunettes en réalité augmentée.

En substance, d’après les explications de Toms’s guide, le dispositif imaginé par les ingénieurs d’Apple permettrait aux lunettes d’intégrer un système de correction de la vision, ce qui permettrait d’utiliser le produit sans verres correcteurs (supplémentaires). « En d’autres termes, le système serait capable d’identifier les problèmes de vision et d’ajuster automatiquement la réfraction des écrans et des lentilles pour aider l’utilisateur à voir correctement », écrit le site. Si Apple parvient à proposer cette fonctionnalité sur ses futures lunettes Apple Glass, cela permettrait à la firme de vendre facilement ce produit.

Mais bien entendu, pour le moment, Apple n’a encore donné aucune information officielle en ce qui concerne son projet de lunettes de réalité augmentée. De plus, les sociétés de cette taille n’utilisent pas toutes les propriétés intellectuelles.

Un accessoire pour l’iPhone à 499 dollars ?

En tout cas, d’après les rumeurs, il est possible que le lancement des premières lunettes AR d’Apple soit plus proche qu’on ne le pense. Il y a deux semaines, sur la chaîne YouTube FRONT PAGE TECH, Jon Prosser (une source de « fuite » qui, dernièrement, est assez souvent relayée par les médias) indiquait que les Apple Glass pourraient être dévoilées soit au dernier trimestre 2020, soit au premier trimestre 2021. Celui-ci a aussi affirmé que le premier modèle serait un accessoire pour iPhone, et non un dispositif autonome, et que le prix aux États-Unis pourrait être de 499 dollars. Mais bien entendu, il ne s’agit que d’une rumeur qu’on doit pour le moment considérer avec une extrême prudence.