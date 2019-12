Voici le revenu moyen généré par utilisateur de Netflix

Il y a quelques jours, la société App Annie a partagé la liste des applications sur lesquelles les mobinautes sur Android et iOS ont dépensé le plus d’argent durant ces dix dernières années. Et Netflix est en tête de ce classement, suivi de l’application de rencontres Tinder.

Mais quel est le revenu généré par le service de streaming par utilisateur ? Si cette information était jusqu’à présent tenue secrète, Netflix vient de révéler celle-ci dans un document pour ses investisseurs et disponible pour le grand public.

Comme indiqué dans un article de Vox.com, aux États-Unis et au Canada, un utilisateur de Netflix permet à l’entreprise de générer, en moyenne, 12,36 dollars par mois.

Ce revenu est cependant moins élevé dans les autres régions du monde. Par exemple, dans l’EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), Netflix génère en moyenne 10,26 dollars par utilisateur par mois.

Et dans la région Asie Pacifique, le revenu moyen par utilisateur et par mois est de 9,31 dollars.

En Amérique latine, celui-ci est de 8,21 dollars par utilisateur et par mois.

Ces données correspondent au troisième trimestre 2019.

Netflix révèle également la répartition géographique de ses abonnés

En plus de ces informations sur les revenus, Netflix a également révélé la répartition géographique de ses abonnés.

Aux États-Unis et au Canada, la plateforme comptait 67,1 millions d’abonnés au troisième trimestre 2019.

Pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, le nombre d’abonnés était de 47,4 millions.

Pour l’Amérique latine, ce nombre était de 29,4 millions.

Et pour l’Asie Pacifique, celui-ci était de 14,5 millions.

On notera que Netflix a pu profiter d’une importante croissance dans la région Asie Pacifique, puisqu’en glissement annuel, le nombre d’abonnés est passé de 4,7 millions à 14,5 millions.

Le nombre d’utilisateurs de Netflix dans cette région devrait continuer à croitre grâce aux offres taillées sur mesure pour les pays asiatiques.

En Inde, Netflix a lancé un abonnement low cost qui ne permet de regarder les films et les séries que sur mobile. Puis, cette offre est arrivée en Malaisie.

Et récemment, Netflix a également commencé à tester un abonnement annuel qui permet d’avoir une réduction sur son offre premium.

En partageant ces données sur la répartition géographique de ses utilisateurs, Netflix semble vouloir rassurer ses investisseurs en montrant que son expansion internationale est en bonne voie, alors que les nouveaux concurrents se multiplient, en particulier en Europe et en Amérique du Nord.