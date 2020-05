Galaxy Fold 2 : Samsung aurait débuté la production en vue d’un lancement en août

Samsung est à fond sur les smartphones pliables. Le premier modèle de la marque coréenne a été lancé en 2019. Puis, en début d’année, celle-ci a également lancé le Galaxy Z Flip. Et d’après les rumeurs, avant la fin de l’année, Samsung devrait lancer le Galaxy Fold 2, qui succèdera à son premier smartphone pliable.

Si pour le moment, Samsung n’a pas encore officiellement évoqué le Galaxy Fold 2, les rumeurs concernant celui-ci sont déjà nombreuses sur la toile. Cette semaine, par exemple, le site Sammobile indique que le constructeur aurait débuté la production de l’appareil, en vue de présenter celui-ci au mois d’août. Citant des sources provenant de Corée du Sud, Sammobile indique également que le Galaxy Fold 2 devrait avoir un écran en verre ultrafin comme celui du Galaxy Z Flip, et non un écran en plastique comme l’écran du Galaxy Fold présenté en 2019.

Un modèle moins cher que le Galaxy Fold, mais toujours hors de prix ?

Des rumeurs indiquent que le Galaxy Fold 2 devrait coûter un peu moins cher que le Galaxy Fold en 2019, grâce à la baisse de certains coûts. Néanmoins, le prix de l’appareil devrait rester très élevé. Des sources indiquent que le Galaxy Fold 2 pourrait coûter 1 880 dollars aux États-Unis.

On s’attend aussi à ce que Samsung produise plus de Galaxy Fold 2 que de Galaxy Fold (estimé à 500 000 unités). Sammobile indique que cette production pourrait être six fois plus élevée que celle du Fold en 2019.

Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs. Et de ce fait, toutes ces informations sont encore à considérer avec une extrême prudence en attendant la présentation officielle. Si Samsung présente le Galaxy Fold 2 au mois d’août, il est très probable que cet appareil soit dévoilé en même temps que les nouveaux Galaxy Note.

Sinon, on notera également que des médias évoquent aussi la possibilité que Samsung présente un autre smartphone pliable en même temps que le Galaxy Fold 2 : un modèle qui pourrait être appelé Galaxy Fold Lite ou Galaxy Fold e. En substance, il s’agirait d’un smartphone pliable plus abordable, mais avec une fiche technique plus modeste.