Voici l’entreprise dont vous auriez dû acheter des actions durant la décennie écoulée

La Bourse peut se révéler un jeu dangereux et beaucoup n’osent pas s’y risquer. Mais il faut parfois beaucoup de chance. Si Tesla vient de réussir des très bons chiffres, l’entreprise d’Elon Musk n’est pourtant pas la référence des dernières années. Non. Selon CNBC, c’est du côté de Netflix qu’il fallait investir en 2010. Si vous avez eu le nez fin à l’époque, il est très probable que vous soyez encore en train d’en profiter. Dans l’indice SP 500, au sein duquel la plateforme de streaming a remplacé New York Times, l’action de Netflix a gagné plus de 4 000 % en 10 ans. Une croissance sans égale dans d’autres entreprises.

Netflix, un pari loin d’être gagné

Mais si regarder ce succès avec envie est facile aujourd’hui, le deviner à l’époque relevait presque de la prouesse. Début 2010, l’entreprise avait 12 millions d’abonnés qui payaient 9 dollars par mois pour recevoir des enveloppes avec des DVD dans le courrier. Ce qui a poussé les investisseurs à se lancer, c’est la perspective très lointaine à l’époque, d’un marché florissant du streaming.

Pire encore, les débuts en bourse de Netflix n’ont pas vraiment été un long fleuve tranquille. En vendant son activité de location postale de DVD avant que le service de streaming ne soit vraiment opérationnel, les tarifs ont augmenté, faisant fuir les abonnés. L’action s’est alors effondrée en Bourse.

Faut-il encore investir ? C’est désormais beaucoup plus risqué. Déjà parce que le prix d’entrée n’est plus du tout le même. Mais aussi parce que certains analystes prévoient une année noire pour Netflix en 2020. En cause, la concurrence croissante mais aussi le besoin permanent de constituer à investir pour produire et acheter de nouveaux contenus. N’ayant pas pensé à investir en 2010, on se retiendra toutefois de vous donner des conseils en cette fin d’année 2019.