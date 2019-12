Tesla établit un nouveau record en bourse, et surprend Wall Street

Tesla va bien, et sa croissance semble se répercuter en bourse. La firme de Palo Alto vient de clôturer une journée record, alors que le cours de Tesla (TSLA) a atteint 393 $ par action. Cette forme olympique est un retour extraordinaire de la part du constructeur, alors que son action n’avait fait que baisser de janvier jusqu’au milieu du mois de mai dernier.

La fin 2019 approche, et ce dernier trimestre de la décennie est attendu par l’ensemble des investisseurs de Tesla. Il faut dire que la marque s’attend à des chiffres records, et ses ambitions de livraisons sont gigantesques pour cette fin d’année et fin de décennie.

Une bonne fin d’année pour Tesla

L’élément déclencheur qui a permis de renverser la balance sur le cours de Tesla est connu. Au début du mois de mai, l’entreprise a fini par finaliser un tour de table au montant colossal : 2,7 milliards de dollars. Cette somme a résolu de nombreux problèmes dans la société, qui envisageait par exemple de retirer une partie de ses points de vente physiques pour faire des économies.

Depuis, le cours de l’action de Tesla est reparti à la hausse. Sur les six derniers mois, une croissance de 74 % a été mesurée, et les cinq derniers jours ont permis à Tesla de se rapprocher de la barre fatidique des 400 dollars par action, grâce à une augmentation de 11 % du cours.

À Wall Street, où Tesla a placé ses actions, l’évolution du cours de la marque a impressionné les investisseurs. En regardant la courbe, dans le tableau statistique ci-dessus, le changement de tendance est effectivement notoire. D’ailleurs, Tesla a été jugé comme l’un des titres en bourses les plus « court-circuités », en raison du bouleversement soudain enregistré en mai.

Des livraisons records

Il reste encore plus de 10 jours avant la fin de l’année, et il existe une explication à la hausse de l’action Tesla de ces derniers jours. En vue d’un bilan trimestriel qui devrait être dans le vert (comme le trimestre dernier), Tesla devrait réaliser une grosse vague de confiance pour ses investisseurs, au moment de la publication des résultats.

Mais en même temps, Elon Musk (le PDG de la société), avait également dit qu’il comptait livrer l’intégralité de certains stocks de commandes avant la fin de l’année. Une ambition qui se mesure aujourd’hui chez les différents points de livraisons. Selon Electrek, relayant un dossier de l’un de ces points, qu’une « poussée de livraison massive de fin de trimestre » serait observée. Elon Musk souhaite-il dépasser les 400 000 livraisons en 2019 ? Il avait déjà fait part de cet objectif.