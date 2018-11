Voici les cadeaux de Noël à éviter cette année selon Mozilla

Oubliez Google Home et Amazon Echo

On le sait, Mozilla fait de gros efforts pour protéger nos données personnelles et notre vie privée. Qu’il s’agisse de bloquer les cookies ou de lancer une extension contre le tracking de Facebook, la fondation est sur tous les fronts avec son navigateur. Même celui de Noël ! Or, on le sait, les listes de cadeaux des enfants commencent à arriver, les magasins et les sites web commencent à se livrer une lutte acharnée pour notre attention.

Mais certains ont des ambitions qui vont au-delà de vous vendre un cadeau, et ce sont aussi vos informations qui sont potentiellement en danger. Pour vous aider à y voir plus clair, Mozilla a donc publié un rapport sur le respect de la vie privée.

On y découvre tout d’abord quels cadeaux éviter. C’est là le plus important. En tête de liste, Amazon Echo et Google Home qui enregistrent vos informations et peuvent même les partager. A chaque fois, les conditions d’utilisation et de respect de la vie privée ressemblent à un galimatias incompréhensible, les objets connectés peuvent accéder à votre caméra, votre micro ou encore vous localiser… Idéal pour les férus de tech, un peu moins pour ceux qui cultivent leur jardin secret.

Mozilla recommande quelques cadeaux quand même….

Parmi les problèmes majeurs rencontrés par Mozilla, deux tendances se distinguent. Tout d’abord, la difficulté à avoir des informations. Beaucoup d’entreprises ne communiquent pas sur leur respect de la vie privée. Mais le problème se trouve aussi du côté des utilisateurs ont parfois du mal à comprendre qu’un cadeau est connecté à Internet.

Donc si vous cherchez un bon cadeau de Noël qui respecte les recommandations de Mozilla, voici quelques idées :

La Nintendo Switch.

L’assistant intellignt Mycroft Mark 1.

Un kit de coding Harry Potter qui mixe le code et la magie.

