Voici les meilleurs jeux vendus chaque année depuis 1995

Le meilleur des jeux en termes de ventes aux États-Unis en 2017 a été le fameux Call of Duty WWII, mais avez-vous souvenir de quel jeu tenait ce titre en 2010, au passage de l’an 2000 ou en 1995 par exemple ? Si la réponse est « non », mais qu’un peu de nostalgie et de curiosité vous titillent, voici justement les meilleures ventes de jeux vidéos depuis 1995 aux USA, d’après le cabinet NPD Group.

Nintendo trustait le classement dans les années 90… ces 10 dernières années, c’est Activision !

Vous noterez que cette liste est riche d’enseignements, on comprend d’ailleurs pourquoi les affaires vont si bien chez Activision, puisque son titre phare s’y trouve 8 fois dans la dernière décennie, on parle évidemment de la saga Call of Duty. On peut également voir que la saga GTA est bien présente et que cela explique aussi pourquoi ce jeu a pu franchir la barre des 100 millions d’exemplaires commercialisés, comme Minecraft ou Tetris avant lui. Un club très fermé !

Ce classement nous montre aussi que dans les années 90, c’est les jeux Nintendo qui conservaient le haut du classement, un âge d’or en quelques sortes, avant que Nintendo fasse certains choix et que les joueurs passent à autre chose.

Avant de passer à la liste, sachez que le classement de NPD Group, tient en compte toutes les plateformes, ainsi que les ventes physiques et dématérialisées.

Voici la liste des meilleurs jeux vendus chaque année depuis 1995

1995 – Mortal Kombat III

1996 – Super Mario 64

1997 – Mario Kart 64

1998 – The Legend of Zelda : Ocarina of Time

1999 – Donkey Kong 64

2000 – Pokémon Stadium

2001 – Madden NFL 2002

2002 – Grand Theft Auto : Vice City

2003 – Madden NFL 2004

2004 – Grand Theft Auto : San Andreas

2005 – Madden NFL 06

2006 – Madden NFL 07

2007 – Guitar Hero III : Legends of Rock

2008 – Rock Band

2009 – Call of Duty : Modern Warfare 2

2010 – Call of Duty : Black Ops

2011 – Call of Duty : Modern Warfare 3

2012 – Call of Duty : Black Ops II

2013 – Grand Theft Auto V

2014 – Call of Duty : Advanced Warfare

2015 – Call of Duty : Black Ops III

2016 – Call of Duty : Infinite Warfare

2017 – Call of Duty : WWII

Et pour 2018, vous avez une petite idée du titre qui viendra s’inscrire dans l’histoire ? D’après nous, deux jeux peuvent prétendre à cette position, il s’agit de Call of Duty : Black Ops IIII ou Red Dead Redemption II. En attendant d’avoir une réponse à cette question, on vous propose de visionner un trailer du gagnant en 2017 :

Source