Voici le nouveau Huawei P Smart 2019 : en avant la photo !

Noël est passé, mais il reste encore le Nouvel An pour faire plaisir à vos proches. En cette période hivernale pourtant rare en annonces, le second vendeur mondial de smartphones vient d’annoncer un tout nouveau modèle milieu de gamme qui conviendra à de nombreux utilisateurs : le Huawei P Smart 2019.

Équipé bien évidemment d’Android, il dispose d’un grand écran FullView de 6,21″ qui laisse apparaître une (petite) encoche au niveau de la caméra frontale. Son prix, très accessible, devrait permettre aux petites bourses de se l’offrir sans dépenser trop : il coûtera ainsi 249€ seulement, et a déjà été officialisé aujourd’hui par la marque dans un communiqué de presse.

La fiche technique du Huawei P Smart 2019

Le petit frère du P Smart Plus lancé en août dernier propose un processeur octa-core Kirin 710 cadencé à 2,2 GHz présenté comme très économe en énergie et optimisé pour les jeux vidéo. Il est épaulé par une grande batterie de 3 400 mAh et d’une puce 4G afin de garantir jusqu’à 10 heures de lecture de vidéo via ce réseau.

Un capteur d’empreintes digitales est également de la partie (c’est désormais habituel chez Huawei). Le système d’exploitation, quant à lui, se tourner vers Android Pie avec la surcouche traditionnelle du constructeur : EMUI, également dans sa neuvième version.

Un photophone ?

Là où Huawei se démarque bien de la concurrence avec le P Smart 2019, c’est grâce à la qualité des objectifs. Ainsi, deux capteurs dorsaux (13 MPx et 2 MPx) couplés à une intelligence artificielle promettent de réaliser de meilleurs clichés avec une grande ouverture f/1,8.

La caméra frontale, située dans le notch, devrait aussi permettre de créer des selfies plus qualitatifs avec 8 MPx au compteur. Enfin, de nombreuses fonctionnalités de retouche ont été intégrées au logiciel, permettant de magnifier les photos même après qu’elles aient été prises. Il n’y a plus qu’à les tester pour se faire un avis !