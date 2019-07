Voici pourquoi Apple TV Plus ne remplacera peut-être pas Netflix

Cette année, Apple a décidé de passer à la vitesse supérieure pour ses services. La firme de Cupertino a présenté une série de nouveaux abonnements, dont un abonnement pour lire des magazines, un abonnement pour accéder à des jeux mobiles ainsi qu’un concurrent de Netflix baptisé Apple TV Plus.

Pour le moment, on attend encore le lancement de ce service. Et en attendant, les informations concernant le contenu qui sera proposé par Apple arrivent petit à petit. Cette semaine, nous apprenons notamment que contrairement à son rival Netflix, Apple TV Plus ne fera pas la course aux contenus originaux. Comme le rapporte The Verge, c’est ce qu’a indiqué Eddy Cue, responsable des services chez Apple, durant une interview avec le Sunday Times.

Moins de contenu ?

En substance, avec Apple TV Plus, la stratégie de la firme de Cupertino ne consistera pas à créer le plus de contenu, mais plutôt à créer les meilleurs contenus.

Cue a cependant indiqué qu’il n’y a rien de mauvais dans le modèle de Netflix. Cependant, ce ne sera pas le modèle qu’Apple va adopter.

D’après The Verge, l’interview d’Eddy Cue a aussi révélé quelques informations supplémentaires, comme le fait qu’Apple sortirait du nouveau contenu tous les mois, et que la première série Apple serait The Morning Show, qui compte Reese Witherspoon (Big Little Lies… ) et Jennifer Aniston (Friends… ) parmi ses interprêtes. Cette série parlerait de « vrais problèmes survenant sur le lieu de travail » et sans donner tous les détails, Eddy Cue assure que la qualité sera au rendez-vous.

Afin de se démarquer, Apple a fait appel à de grands noms. Mais il reste à savoir si l’offre de la firme de Cupertino pourrait attirer les utilisateurs d’autres services de streaming comme Netflix.