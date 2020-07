Voici pourquoi les mises à jour seront plus rapides sur macOS Big Sur

Au mois de juin, Apple a présenté les nouveautés de son écosystème lors d’une conférence WWDC virtuelle. Et l’une des annonces majeures de cette conférence était celle de la transition des macs des processeurs Intel vers les processeurs Apple Silicon, qui utiliseront les technologies d’Arm. Cette transition doit permettre à Apple de proposer des Macs qui sont plus puissants, mais qui économisent de l’énergie, et donc qui ont une meilleure autonomie.

Et côté logiciel, la firme a dévoilé macOS Big Sur, qui est déjà disponible en beta et qui sera déployé en version stable d’ici quelques mois. Comme nous l’évoquions dans un précédent article, macOS Big Sur inclut par exemple une transformation de l’interface et des améliorations pour le navigateur Safari.

D’importantes améliorations pour les mises à jour

Mais récemment, nous avons également appris que la nouvelle version de macOS devrait proposer un mécanisme amélioré pour les mises à jour. Cette nouveauté est évoquée dans un article publié par le site 9to5Mac ce mois de juillet. Cette amélioration du système de mises à jour est également évoquée dans un document sur la preview du système d’exploitation : « Une fois macOS Big Sur installé, les mises à jour logicielles commencent en arrière-plan et se terminent plus rapidement qu’auparavant – il est donc plus facile que jamais de garder votre Mac à jour et sécurisé. »

Et ce n’est pas tout. Avec macOS Big Sur, Apple introduit aussi un nouveau moyen de sécuriser le processus de mise à jour : « macOS Big Sur présente un volume système signé de manière cryptographique qui protège contre les manipulations malveillantes. Cela signifie également que votre Mac connaît la disposition exacte du volume de votre système, ce qui lui permet de commencer les mises à jour logicielles en arrière-plan pendant que vous travaillez. » Pour résumer, les mises à jour de macOS seront donc plus rapides et plus sûres grâce à quelques améliorations apportées par cette nouvelle mouture.

Sinon, pour rappel, le premier Mac utilisant un processeur Apple Silicon à la place des processeurs Intel arrivera sur le marché avant la fin de l’année. Et en plus des améliorations des performances et de l’autonomie qu’Apple promet, ces nouveaux processeurs permettent également à la firme d’avoir une forme de convergence entre ses ordinateurs et ses smartphones, grâce à une architecture commune. De ce fait, les ordinateurs qui utiliseront des processeurs Apple Silicon pourront lancer des applications iOS comme s’il s’agissait d’applications natives.