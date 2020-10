Voici toutes les informations officielles sur la rétrocompatibilité des jeux PS4 sur PS5

Ce soir, c’est la FIN d’une grande série qui dure depuis de nombreux mois autour de la PS5. La question autour du fameux « Backward compatibility » à savoir la rétrocompatibilité des jeux PS4, sur PS5. Depuis le début de l’année, de nombreuses rumeurs annonçaient que la nouvelle console de Sony pourrait lire tous les jeux de l’univers PlayStation. De la PSOne en 1994 jusqu’à la PS4 en 2013, de nombreuses rumeurs s’accordaient à dire que la PS5 serait une console « ultime » en terme d’expérience PlayStation.

Hélas pour beaucoup de joueurs, cette rumeur a perdu en crédibilité au fil des mois et de la communication de Sony. Fin août, c’est Ubisoft qui lâché le morceau sur son site officiel en confirmant que la PS5 ne serait pas en mesure de lire les jeux PS1, PS2 et PS3.

Cependant, la rétrocompatibilité sera bien au programme sur PlayStation 5 avec la possibilité de lire des jeux PS4. Et là encore, depuis mars 2020 et la Game Developers Conference, Sony est très mystérieux sur la question. Des 100 meilleurs jeux PS4, à plus de 1000 jeux en passant par 99% des jeux compatibles, il était bien difficile de s’y repérer. Mais aujourd’hui, ça y est, nous sommes enfin officiellement fixé.

Près de 99% des jeux PS4 compatibles et certains « boostés »

C’est donc sur le support de son site officiel que PlayStation vient (enfin) de clarifier les choses autour de la rétrocompatibilité. Ce sont donc bien 99% des jeux PS4 qui seront compatible sur PS5 et plus précisément « la grande majorité des plus de 4000 jeux PS4 sont jouables sur les consoles PS5 ».

Certains jeux PS4 bénéficieront du « Game Boost » de la PS5, qui peut permettre aux jeux PS4 de fonctionner avec une fréquence d’images plus élevée ou plus fluide (60FPS, meilleure résolution…).

Certaines fonctionnalités disponibles sur la PS4 peuvent ne pas être disponibles sur les PS5.

Certains jeux PS4 peuvent présenter des erreurs ou un comportement inattendu lorsqu’ils sont joués sur PS5.

Avant d’acheter des contenus additionnels (DLC) pour jouer avec vos jeux PS4 sur PS5, essayez de démarrer et de jouer à ces jeux-là sur votre PS5 pour voir si vous êtes satisfait de l’expérience de jeu.

Veuillez noter que jouer à des jeux PS VR sur une console PlayStation 5 nécessite un casque PlayStation VR, une caméra PS4 (vendue séparément de la console PS5) et un adaptateur de caméra PS (aucun achat requis).

Mettez toujours à jour votre console PS5 avec la dernière version du logiciel système.

Des jeux uniquement sur PS4

Bien que la PlayStation 5 soit rétrocompatible avec près de 99% des jeux PS4, certains jeux ne le seront pas et seront donc exclusifs à la PS4. Sur le PlayStation Store, les jeux PS4 qui ne sont pas jouables sur la console PS5 seront marqués avec «Jouable sur: PS4 uniquement». Voici une première liste de jeux :