Revivez le duel Tesla Cybertruck vs Ford F-150 en vidéo

Vous ne l’avez certainement pas raté. La présentation du nouveau pickup électrique de Tesla a été suivie par des centaines de milliers d’individus en direct, vendredi matin à 5 heures (heure française), en direct de Los Angeles. L’engouement et la surprise pour le style du nouveau Cybertruck a créé une couverture médiatique sens précédent, et la nouvelle a certainement dépassé les attentes, en mélangeant surprise, consternation, et imagination d’un public plus ou moins intéressé par l’automobile.

Une chose est sûre, Tesla se devait de frapper fort, alors qu’elle est en phase de s’attaquer à un marché à la fois très compétitif, et en même temps fortement dominé par Ford et sa famille de F150. Pour démontrer ses capacités, Elon Musk a ainsi dévoilé une vidéo mettant face à face (ou plutôt dos à dos) le nouveau modèle de Tesla, face à la référence du marché des pickups américains. Depuis, la vidéo a été de nouveau partagée sur Twitter, et des photos nous permettent également de comparer les différents gabarits des deux véhicules.

En vidéo, le Tesla Cybertruck tractant un Ford F-150

Trois jours après la conférence, Elon Musk a repartagé la vidéo du duel sur son compte Twitter, lui qui nous permet aujourd’hui de suivre également l’évolution du nombre de précommandes du nouveau Cybertruck.

Cybertruck pulls F-150 uphill pic.twitter.com/OfaqUkrDI3 — Elon Musk (@elonmusk) 24 novembre 2019

Selon les dires du PDG de Tesla, le Cybertruck aurait battu à plate couture le F-150, alors que le modèle de Tesla allait dans le sens de la montée, sur le tronçon d’asphalte choisi pour l’occasion.

On notera tout de même que la performance du Cybertruck n’est pas surprenante, et pas très significative : les moteurs électriques sont plus à même de pouvoir tracter du poids, et il faudra en réalité attendre que Ford lance son nouveau F-150 électrique pour établir une vraie comparaison. D’ailleurs, Ford n’est pas à la traîne sur le sujet, la firme avait déjà publié une vidéo montrant les capacités astronomiques de son prochain véhicule.

Une comparaison des styles et gabarits, en photo

De notre côté, le duel mis en place par Tesla nous a tout de même donné l’occasion de découvrir la différence de gabarit qui sépare les deux pickups. Finalement, celle-ci n’est pas si importante, mais le style massif du nouveau Cybertruck est en réel décalage avec le design traditionnel du F-150.

Suite à cette comparaison en photo, on attend de savoir votre avis sur le nouveau Cybertruck, qui attire de nombreuses critiques et déclarations d’amour.