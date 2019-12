Voilà, selon Tim Cook, la plus grande contribution d’Apple à l’Humanité (et ce n’est pas l’iPhone)

Tim Cook ne veut pas associer Apple uniquement à l’iPhone

Quand on pense « Apple », le premier produit qui nous vient généralement en tête est l’iPhone, voire l’iPod, l’iPad ou éventuellement le MacBook. C’est le cas pour de très nombreuses personnes, que l’on soit Apple addict ou non, sauf pour Tim Cook, le CEO de la société américaine. En effet, lorsque l’on questionne Tim Cook sur l’héritage qu’il souhaiterait que l’on attribue à Apple, la réponse est plutôt… étonnante.

En début de semaine, Tim Cook était interviewé par le média nippon Nikkei. Ce dernier a notamment interrogé le grand manitou d’Apple sur l’héritage de la marque, ce pour quoi il aimerait que l’on se souvienne d’Apple.

Tim Cook fier des prouesses d’Apple dans le domaine de la santé

Ainsi, selon Tim Cook : « Si vous me demandez quelle a été la plus grande contribution d’Apple à l’humanité, ce sera dans le domaine des soins de santé. » Le CEO d’Apple fait notamment référence à l’Apple Watch, et plus particulièrement à sa fonction électrocardiogramme (ECG). « Ce n’est en fait qu’un petit nombre de personnes qui font un ECG par an, un très faible pourcentage de la population » ajoute-t-il, arguant que la commodité d’une Apple Watch fait que cela va changer, et potentiellement, sauver des vies.

Rappelons en effet que l’Apple Watch a été au coeur de nombreux faits divers ces derniers mois, avec notamment une montre qui a sauvé la vie de son propriétaire, en appelant d’elle-même les secours après un accident de la route. Apple travaillerait également à une nouvelle fonctionnalité, toujours pour la montre Watch, permettant de détecter les signes de la maladie de Parkinson.

Evidemment, Tim Cook ne renie pas l’iPhone, loin de là, et il estime à ce propos que l’industrie même du smartphone n’a pas atteint « une quelconque maturité« , et qu’il reste encore beaucoup de place à la fois pour la croissance comme pour l’innovation.