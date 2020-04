Voilà une bonne nouvelle qui devrait décevoir les clients N26

Sur N26, il est maintenant possible de recharger son compte comme si vous réalisiez un paiement sur internet : c’est-à-dire en en utilisant les coordonnées d’une carte bancaire que vous n’aurez qu’à enregistrer sur l’application mobile de la néo-banque. C’est une bonne nouvelle pour les plus d’un million de clients français qui ont souscrit à l’une des trois offres de la banque mobile.

Auparavant, N26 ne permettait pas de réaliser des rechargements de son compte courant par carte, excepté pour le premier envoi d’argent, au moment de notre inscription. Le problème est désormais réglé, et le nombre de transactions d’un compte principal vers le compte N26 ne sont plus limitées. Un moyen de pouvoir ajouter de l’argent facilement et rapidement, à la manière de ce qu’il est proposé pour les clients de chez Revolut, qui ont pris l’habitude de passer par cette méthode d’envoi plutôt que le virement bancaire.

Bonjour Jonathan, 🙂

La limite de recharge maximale reste de 150 €

La première recharge est gratuite, mais toutes les recharges suivantes sont facturées 3% du montant de la recharge. — N26 France 🇫🇷 (@N26FR) April 28, 2020

Néanmoins, cette bonne nouvelle est accompagnée d’une moins bonne. Comparé à la politique de Revolut, N26 ne propose pas ces rechargements par carte bancaire de façon gratuite. Une commission de 3 % est récupérée sur chaque recharge. Grâce à notre confrère et youtubeur Cedric BK, nous avons également pu remarquer que la recharge minimum est de 20 €. Une recharge par carte bancaire chez N26 vous coûtera donc au minimum 60 centimes, et montera à 4,5€ pour une recharge de 150 €, qui est selon le support de N26, le montant de recharge maximale.

Récapitulatif des recharges par carte bancaire chez N26 :

Première recharge gratuite puis 3 % de commission sur les suivantes

Minimum recharge de 20 €

Maximum recharge de 150 €

Le top up est de minimum 20€ https://t.co/zuNAUXyieX pic.twitter.com/qcZFc603o6 — Cedric BK (@CedricBKOff) April 29, 2020

N26 n’est pas la seule dans ce cas

Les clients devraient davantage être déçu dans le fait que la politique s’applique à chacune des offres de la néo-banque : « les frais imputés à l’alimentation de compte sont les mêmes pour tous les utilisateurs d’N26 », indiquait le support. Que ce soit pour les utilisateurs de la carte gratuite N26 et les clients des offres N26 You et N26 Metal, ces 3 % de commission seront donc toujours en vigueur. Ils seront tous concernés par cette commission, bien qu’N26 explique à Cedric BK qu’ils travaillaient « à la résolution de l’affichage de cette option ».

Pour le moment, cela donne un bel avantage aux clients des comtes Revolut. La néo-banque britannique n’a pas cherché à charger ses clients d’une commission similaire, du moins pour le moment. Car N26 n’est pas le seul des établissements à avoir décidé de facturer cette méthode d’alimentation du compte. On pense notamment à la banque Nickel (ex-Compte Nickel), qui facture 2 % de commission. D’autres comme Ma French Bank limite le nombre de transactions à une fois par jour, et certaines banques en ligne ne permettent pas cette méthode d’alimentation de compte, à l’image de Boursorama.