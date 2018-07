Voiture autonome : Waymo mise sur la Jaguar I-Pace

Waymo, premier détenteur du Jaguar I-Pace entièrement électrique aux États-Unis. Au programme, une phase de tests et d’analyses et un déploiement prévu pour 2020.

Fin mars, suite à l’annnonce de leur partenariat, Waymo annoncait qu’il recevrait un certain nombre de SUV électriques Jaguar I-Pace en prévision de son futur service de conduite autonome.

Waymo, la filiale de Google, a annoncé avoir reçu ce jeudi ses trois premiers modèles I-Pace de Jaguar Land Rover. Ce sont les premiers véhicules présents aux Etats-Unis en dehors de la propre flotte de Jaguar. Les trois I-Paces ont commencé à faire chauffer les pneus dans la baie de San Francisco mais ne sont pour l’instant que destinés à une phase de tests, de recueillement de données et d’analyses. Jaguar a publié quelques clichés sur son blog.

En mars dernier, à l’occasion du Salon de l’Auto de New-York, les deux entreprises s’était données le délai de 2018 quant aux essais au public et de 2020 quant à la commercialisation de ces véhicules.

Selon un communiqué, c’est plus de 20 000 voitures en deux ans qui devraient intégrer le parc de Waymo, avec l’objectif de « desservir plus d’un million de voyages par jour ». Cependant, Jaguar ne fournira pas à Waymo une voiture prête à arpenter les rues sans pilote. Waymo devra y intégrer le matériel et les technologies supplémentaires nécessaires à une véritable automatisation du véhicule. Et pour cause, comme nous l’avions vu lors de la présentation et la première prise en main de la Jaguar I-Pace , à laquelle notre rédac’chef avait eu le privilège de participer en exclusivité, celle-ci n’est pas dotée de fonctionnalités de pilotage automatique.