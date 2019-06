Voiture autonome : Renault et Nissan s’allient à Waymo

Alors que l’Alliance franco-japonaise connait aujourd’hui quelques difficultés au niveau de la gouvernance, les deux groupes automobiles n’ont toutefois pas mis leurs projets communs entre parenthèse. Ce matin, le groupe Renault Nissan a officialisé un partenariat exclusif avec Waymo, la filiale spécialisée dans les voitures autonomes du géant américain Google.

@Groupe_Renault & @NissanMotor have signed an exclusive Alliance deal with @Waymo to explore #driverless mobility services for passengers and deliveries in France 🇫🇷 and Japan 🇯🇵 #AutonomousVehicles pic.twitter.com/tCVPNGO5Ec — Alliance 2022 (@Alliance2022) June 20, 2019

Les trois entreprises ont pour objectif d’évaluer les différentes opportunités de marché et réaliser des recherches communes « sur les questions commerciales, légales et réglementaires liées aux offres de services de mobilité autonome », en France et au Japon. Par la suite, cet accord pour s’étendre à d’autres territoires – à l’exception de la Chine, détaille le communiqué de presse officiel.

Cet partenariat s’évoquer en revanche pas de coopération spécifique dans la fabrication des véhicules autonomes. En revanche, Renault et Nissan vont créer des co-entreprises pour déployer des offres commerciales sur leurs marchés respectifs dans les années à venir. Pour rappel, ce sont les groupes Fiat Chrysler Automobiles et Jaguar Land Rover qui équipent aujourd’hui Waymo avec certains de leurs véhicules. Hadi Zablit, responsable du développement des affaires de l’alliance et chargé de ce partenariat explique :

Dans un premier temps, il n’est pas question d’un accord de licence ou d’un achat de technologie. […] Nous disposons en interne du savoir-faire en la matière et nous menons déjà des expérimentations de véhicules autonomes sur routes fermées ou ouvertes

« Profiter à l’ensemble de l’écosystème automobile »

Le directeur général du groupe Renault, Thierry Bolloré se félicite de cette collaboration : « l’histoire de la mobilité de demain sera écrite conjointement, grâce à la collaboration entre l’Alliance et Waymo, leaders respectifs de leurs secteurs, ouvrant de nouvelles perspectives aux services de mobilité autonome ». Il affirme par ailleurs que ce partenariat « profitera à l’ensemble de l’écosystème automobile, en nous plaçant au premier plan des nouvelles offres commerciales de mobilité autonome sur nos marchés stratégiques clés ».

Waymo est actuellement considéré comme le leader des voitures autonomes, étant donné que ses véhicules ont déjà parcouru plus de 16 millions de kilomètres dans le cadre de tests. D’autre part, cette filiale d’Alphabet teste déjà un service de transport sans chauffeurs aux États-Unis.