Ça y est, les voitures autonomes de Waymo sont en service aux États-Unis

Si l’on savait que ce projet deviendrait un jour réalité, il est tout de même étrange de voir la vidéo commerciale réalisée par Waymo. Dans celle-ci, l’on peut voir plusieurs personnes commander une voiture autonome à l’aide d’une simple application baptisée Waymo One. Comme celle d’Uber, cette dernière permet de voir les véhicules qui se trouvent dans les environs, la durée de l’attente et l’estimation du tarif pour la course. Une fois à bord, le passager n’aura qu’à appuyer sur un bouton située sur une tablette pour faire démarrer la voiture autonome.

Néanmoins, tous les habitants n’ont pas encore accès au service Waymo One.

Waymo One, certainement le premier service d’une plus longue série

Pour l’instant, ce sont les personnes appartenant au programme Early Rider, lancé en avril 2017, qui pourront tester ce nouveau service commercial. Selon les derniers chiffres fournis par Google, ce programme axé sur les tests des véhicules de Waymo rassemble environ 400 personnes. Néanmoins, aucune d’entre elles n’avait le droit d’évoquer le projet jusqu’ici, ce qui est désormais possible. De la même façon, des habitants de Phoenix (Arizona) qui ne font pas partie du programme pourront accompagner les personnes qui en profitent déjà.

Le PDG de Waymo, John Krafcik a expliqué dans un billet partagé sur Medium, à propos des personnes qui font les tests : « Ils aideront à tester les premières fonctionnalités avant de passer à Waymo One, où le public pourra accéder à de nouvelles fonctionnalités à grande échelle au fil du temps ». Dans un premier temps, le service sera lancé dans la ville de Phoenix 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette zone se développera peu à peu dans le futur, comme l’explique Waymo.

Au début, des employés de Waymo seront derrière le volant afin d’assurer la sécurité des passagers et de réagir en cas de problème. Des précautions que l’entreprise se doit de prendre si elle veut éviter les risques, bien que certains de ses véhicules roulent déjà sans opérateur à son bord (mais sans passager non plus).

