Volkswagen veut défier Tesla avec une voiture à moins de 20 000 euros

Volkswagen a bien l’intention de concurrencer Tesla en proposant une gamme complètes de voitures électriques. Selon le site d’informations Bloomberg, un des modèles en préparation serait une citadine à moins de 20 000 euros qui devrait sortir en 2020. Un véhicule qui devrait séduire toutes les personnes intéressées par les voitures électriques qui ne peuvent pas acquérir une Tesla, le modèle le moins cher de l’entreprise d’Elon Musk étant la Tesla Model 3 à 35 000$.

La première voiture électrique « low-cost » ?

Volkswagen a annoncé il y a deux ans vouloir proposer des alternatives aux véhicules Tesla. Si certaines voitures seront des modèles haut de gamme, la marque allemande a également la volonté d’élargir un peu sa cible en proposant une citadine dont les prix seraient plus accessibles que ceux de l’entreprise de Palo Alto.

Ces informations ont été dévoilées à Reuters par une source informée des projets. Dans ses propos, elle explique que pour parvenir à produire suffisamment de modèles, le constructeur allemand va convertir trois usines en sites d’assemblage de véhicules électriques dans le cadre d’un vaste réaménagement de sa production. Ces sites seront les usines Volkswagen à Emden, Zwickau et Hanovre

Le modèle à moins de 20 000 euros est donc une voiture électrique appelée « MEB Entry » qui devrait être produite au rythme de 200 000 unités par an tandis qu’une berline de taille moyenne baptisée « I.D.Aero » aura un rythme de production de 100 000 unités par an. On imagine que les caractéristiques des deux véhicules seront scrutées de près et que le succès devrait être au rendez-vous à leur sortie.

La Tesla Model 3

Des alliances à prévoir

Ces projets seront évoqués lors d’une réunion du conseil de surveillance de Volkswagen qui se tiendra le 16 novembre. Il sera également discuté de la possibilité de collaborer avec le fabricant de cellules de batteries SK Innovation et avec l’américain Ford.

Pour conclure, nous préférons rappeler que Volkswagen n’a pour l’instant pas encore souhaité s’exprimer sur le sujet.