Volvo envisage de commercialiser la première voiture autonome grâce au LiDAR

Le principe fondamental d’une voiture autonome est qu’elle doit percevoir la route et autres obstacles comme le conducteur humain le fait. Actuellement, aucune voiture totalement autonome n’est disponible à la vente, il n’y a que des semi-autonomes. Pour rendre un véhicule autonome il existe de nombreuses technologies, dont le LiDAR (Light Direction and Ranging) qui a déjà était mis en place sur des véhicules de test, mais jamais à la vente. C’est justement là que Volvo compte faire évoluer les choses.

Le constructeur suédois a pour ambition de commercialiser des véhicules embarquant la technologie LiDAR. Pourtant, si à ce jour aucun constructeur n’est parvenu à utiliser cette méthode de calcul pour des véhicules de série, c’est bien qu’il y a des raisons. Pour commencer, la technologie LiDAR est extrêmement coûteuse, mais aussi elle impose des contraintes en termes de design. En effet, il doit être compliqué de vendre des voitures équipées de grandes coupoles encombrantes sur le toit.

Exemple concret, Elon Musk le PDG de Tesla, a tout simplement refusé d’utiliser cette technologie en n’hésitant pas à la qualifier de laide. « Le LiDAR est une course folle. Quiconque se fie au lidar est condamné. Condamné ! [Ce sont] des capteurs coûteux qui ne sont pas nécessaires. C’est comme avoir un tas d’appendices coûteux. Comme si un appendice était mauvais, et bien maintenant vous en avez un tas, c’est ridicule, vous verrez. »

Malgré les déclarations d’Elon Musk au sujet du LiDAR, il faut tout de même reconnaître que cette technologie propose une détection à 360 degrés impressionnante, elle a le mérite d’être exploitée. C’est en tout cas la façon de penser de Volvo.

Le constructeur a poussé ses recherches pour finalement trouver la startup américaine Luminar qui est parvenue à produire des installations LiDAR à un prix relativement accessible et surtout à intégrer cette technologie le plus discrètement possible sur un véhicule.

Comme vous pouvez le voir sur l’image à la une, Volvo est parvenu à intégrer la technologie LiDAR très discrètement en la rendant presque aussi grande qu’un feu stop. Alors oui, cette installation ne parvient pas à voir à 360 degrés, mais nous pouvons imaginer que le même module se trouve à l’arrière pour surveiller le tour du véhicule.

Volvo a déclaré que les premiers véhicules équipés de la technologie LiDAR devraient être commercialisés dès 2022.