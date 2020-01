Voir dans le noir, un point important pour la voiture autonome de Porsche

La voiture autonome, ou du moins les systèmes avancés d’aide à la conduite, sont aussi d’actualité chez une firme de voiture de sport comme Porsche. Nous apprenons cette semaine que la marque de Stuttgart collabore désormais avec TriEye, une startup israélienne spécialisée dans les capteurs infrarouges.

Le but de leurs travaux commun : développer une technologie complémentaire aux autres capteurs, pour que le mode de conduite autonome soit pleinement fonctionnel de nuit, comme par temps de pluie ou de brouillard.

Porsche souhaite mieux voir dans le noir

Le nouveau partenariat de Porsche vient montrer un point clé dans le développement de la voiture autonome. Pour pouvoir disposer d’une voiture autonome fonctionnelle et sécuritaire, les constructeurs automobiles ne pourront pas se suffirent aux capteurs radar, LiDAR et les caméras classiques.

« Notre collaboration avec Porsche a été exceptionnelle dès le premier jour et nous sommes impatients de développer ce potentiel », a déclaré Avi Bakal, PDG et cofondateur de TriEye. Porsche rechercherait ainsi à développer les technologies sensorielles d’un potentiel mode autonome, pour qu’il puisse être opérationnel dans les conditions de visibilité faible, à commencer par la nuit.

« Le fait que Porsche, un constructeur automobile de premier plan, a décidé d’investir dans TriEye et de développer la caméra SWIR basée sur CMOS de TriEye pour aider à améliorer encore les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), est un vote de confiance significatif dans notre technologie », ajoutait Avi Bakal.

Avant de parler de voiture autonome, le partenariat entre Porsche et TriEye sera bénéfique aux systèmes d’alerte de sécurité actifs tels que le freinage d’urgence, le régulateur de vitesse adaptatif et l’aide au maintien dans la voie. Mais pour rappel, Porsche a également déposé un brevet très spécial, annonçant un potentiel mode de conduite autonome, où les sièges avant et arrière s’abaissent dans un mode « détente ».