Volvo Vera : un camion électrique et autonome, aux allures de voiture de sport

Volvo Vera : la solution de transport électrique et autonome

Volvo Trucks annonce aujourd’hui que son véhicule autonome et électrique, Vera, va se charger de transporter les marchandises dans un flux connecté et répétitif d’un centre logistique DFDS à un terminal portuaire, à Göteborg, en Suède. Ainsi, cette collaboration avec DFDS est un premier pas, pour Volvo Trucks, vers la mise en œuvre de Vera dans une véritable mission de transport sur des routes publiques prédéfinies dans une zone industrielle.

« Nous avons maintenant la possibilité de d’exploiter Vera dans un cadre idéal et d’optimiser encore son potentiel pour d’autres opérations similaires« , a déclaré Mikael Karlsson, Vice President Autonomous Solutions chez Volvo Trucks. Concrètement, la solution Vera mise au point par Volvo ressemble à première vue à une voiture de sport, mais cette dernière, sera bel et bien employée pour déplacer de très larges containers.

Rappelons qu’en 2018, le groupe Volvo Trucks avait présenté sa première solution électrique, connectée et autonome, conçue pour les missions répétitives dans les centres logistiques, les usines et les ports. Le concept Vera convient ainsi aux missions de courtes distances et permet de transporter de grands volumes de marchandises, « avec un haut niveau de précision » promet le constructeur. Rappelons que Volvo a récemment annoncé vouloir développer ses prochains véhicules à l’aide de la réalité virtuelle.

Une solution déployée dans les prochaines années

Volvo précise qu’avant de pouvoir être pleinement opérationnelle, la solution de transport autonome fera encore l’objet de perfectionnements en termes de technologie, de gestion des opérations et d’adaptations d’infrastructure. Bien sûr, du côté de chez Volvo, les précautions nécessaires seront prises pour répondre aux exigences de la société en matière de sécurité des transports autonomes. Ainsi, à terme, il sera possible d’utiliser Vera dans des applications similaires en complément des solutions de transport actuelles.

Toujours selon Mikael Karlsson : « Les transports autonomes à faible niveau sonore et à zéro émission de gaz d’échappement ont un rôle important à jouer dans l’avenir de la logistique et profiteront autant aux entreprises qu’à la société dans son ensemble. Nous prévoyons de déployer la solution dans les prochaines années. »