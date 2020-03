Vos publications sur TikTok ne seront plus modérées en Chine

Alors que de plus en plus d’ados et de jeunes adultes adoptent le réseau social TikTok, ce gain de popularité, par une plateforme proposée par une entreprise chinoise, inquiète de plus en plus les États-Unis.

Mais ByteDance, l’entreprise qui propose cette plateforme, se veut rassurante. Il y a deux mois, par exemple, celle-ci a publié le premier rapport de transparence de TikTok. Et d’après ce rapport, contrairement aux États-Unis, la Chine n’a envoyé aucune demande pour accéder à des données privées d’utilisateurs de la plateforme. « Ce rapport fournit un aperçu et une clarté importants à nos utilisateurs concernant le volume et la nature des demandes gouvernementales concernant les informations de compte de nos utilisateurs et d’autres notifications légales », expliquait un responsable.

Des rumeurs suggèrent aussi que ByteDance voudrait créer un quartier général très loin de Pékin pour TikTok, afin de rassurer encore plus. Et il y a quelques jours, celle-ci a franchi une nouvelle étape dans le but d’améliorer son image.

La modération des contenus hors Chine se fera hors Chine

Comme le rapporte un article du Wall Street Journal, relayé par Engadget, TikTok aurait récemment indiqué qu’il cesse d’utiliser des équipes de modérateurs basés en Chine pour surveiller les contenus hors Chine, et que la plateforme utilisera une main d’œuvre qui ne sera pas basée dans l’Empire du Milieu. Les personnes affectées par cette décision, plus de 100 modérateurs, seraient placées dans d’autres branches de l’entreprise ByteDance. Cette décision semble viser à rassurer les personnes qui craignaient que TikTok puisse faire l’objet d’une censure similaire à celle qui est appliquée aux plateformes en ligne en Chine ou que la plateforme puisse devenir un outil de propagande pour le Parti communiste à l’étranger.

Déjà l’une des plateformes les plus téléchargées des 10 dernières années

Si l’application TikTok préoccupe autant les USA, c’est parce qu’aujourd’hui, il s’agit de l’une des applications les plus populaires dans le monde. Malgré son lancement relativement récent, TikTok était la septième application la plus téléchargée dans le monde entre 2010 et 2019, se positionnant même devant YouTube et Twitter, selon les données sur iOS et Android publiées par la société App Annie. Il y a trois mois, par exemple, l’US Navy a décidé de bannir l’application, considérant que celle-ci est une menace.