Votre Smart TV Samsung va peut-être bientôt accueillir Apple Music

Apple Music aussi sur les Smart TV Samsung

L’année dernière, Samsung n’était pas peu fier de mettre à disposition des utilisateurs, sur toutes les Smart TV (récentes), l’application Apple TV et le support d’Airplay 2. Aujourd’hui, Samsung poursuit sa collaboration avec son meilleur ennemi Apple, et annonce l’arrivée prochaine d’une autre application phare du géant américain : Apple Music.

Ainsi, Samsung déploie une nouvelle mise à jour, à destination de ses Smart TV 2018, 2019 et 2020. Cette dernière va permettre d’intégrer Apple Music à l’interface des téléviseurs, avec une disponibilité « exclusive » selon le géant coréen.

Un nouveau contenu « At Home With Apple Music »

Via l’application, l’abonné Apple Music pourra évidemment retrouver l’intégralité de son compte, ses playlists, ses musiques préférées, à écouter directement depuis la Smart TV du salon. L’application permettra également de créer un compte Apple Music, et de profiter de trois mois de gratuité. Les abonnés auront également accès à un nouveau contenu “At Home With Apple Music” qui comprend de nouvelles listes de lecture, des discussions de groupe FaceTime avec des artistes à domicile, des interviews et des listes de lecture spéciales d’artistes…

« L’année dernière, Samsung a été le premier fabricant de téléviseurs à proposer l’application Apple TV et aujourd’hui, nous sommes les premiers à proposer Apple Music. Notre partenariat avec Apple a permis d’offrir aux consommateurs une gamme inédite d’options de divertissement, en particulier lorsqu’ils recherchent davantage de contenu pour leur smart TV. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter de leur musique préférée ainsi que de milliers de séries et de films » explique Samsung.

A noter que la mise à jour qui intègre Apple Music est actuellement en cours de déploiement. Les possesseurs de Smart TV Samsung pourront télécharger l’application Apple Music depuis le magasin d’applications Samsung Smart TV, se connecter à leur compte existant avec leur identifiant Apple ou s’inscrire directement depuis leur TV.