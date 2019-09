Votre smartphone comme clé de voiture, c’est bientôt possible

Hyundai, le 5e constructeur automobile mondial, cherche en permanence à innover dans son secteur d’activité. Aujourd’hui, l’entreprise coréenne nous a contacté afin de présenter sa dernière prouesse technologique. Il s’agit d’une « clé numérique ». Cette clé permettra aux propriétaires de déverrouiller, puis de démarrer leur véhicule depuis leur smartphone. Ce dispositif a pour objectif de remplacer la clé traditionnelle.

Pour des mesures de sécurité, 4 personnes maximum pourront télécharger la clé numérique. L’application est basée sur la technologie NFC. 2 antennes sont placées dans le véhicule, une sur la poignée du conducteur, l’autre sur celle du passager avant droit. Une fois que le conducteur est entré dans l’habitacle, il peut démarrer son véhicule en positionnant simplement son smartphone sur le chargeur sans fil du tableau de bord, puis en appuyant sur le bouton démarrage.

En plus du côté pratique, cette clé permet au conducteur d’enregistrer ses préférences comme la position des rétroviseurs, du siège, du volant, etc. C’est un véritable gain de temps, et très important pour la sécurité. De plus cette clé possède également le Bluetooth. Ce qui lui permet de contrôler à distance quelques fonctionnalités comme le verrouillage et le déverrouillage du véhicule, mais également l’activation de l’alarme, ou encore démarrer le moteur.

Une innovation à destination de tous

Une nouvelle fois, le propriétaire est maître de ses choix, et peut mettre ou enlever la fonctionnalité qu’il veut parmi ces raccourcis. Mais le véritable avantage de cette clé numérique se fera sentir dès que le partage de voiture sera plus développé. De ce fait, lors d’une location, plus besoin de se rencontrer pour échanger les clés, il suffira simplement d’autoriser le locataire à télécharger la clé pour pouvoir utiliser le véhicule.

Évidemment, si Hyundai est en avance sur la société actuelle, ce n’est pas le cas de toutes les entreprises. Certains cas ne seront pas compatibles avec l’utilisation de cette clé. Par exemple, lorsque votre véhicule doit être révisé par un garage, il est impossible de donner ses clés numériques à l’établissement, il faudra donc revenir à quelque chose de plus traditionnel. Hyundai prévoit de livrer une clé sous forme de carte avec ses véhicules pour des cas comme ceci.

Le constructeur automobile coréen devrait mettre en circulation les premiers véhicules dont ce système est inclus, dès la fin de l’année. Dans son communiqué, Hyundai insiste sur le fait que cette innovation ne s’adressera pas qu’aux modèles haut de gamme, le but de l’enseigne est de rendre accessible sa technologie à la portée de tous.