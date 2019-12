Votre voiture (aussi) collecte vos données personnelles

Rétroviseur, mon beau rétroviseur…

Vous le savez, le simple fait d’utiliser le réseau Internet ou un simple smartphone permet à diverses entreprises (Google, Facebook, Twitter, Instagram…) de récolter de nombreuses données personnelles vous concernant. Si vous consentez (souvent) à autoriser une application mobile ou un service à accéder à vos données personnelles, vous ne savez peut-être pas que votre fidèle monture à quatre roues peut elle aussi enregistrer de nombreuses données.

Evidemment, on ne parle pas ici de votre Peugeot 205 GTi, de votre Renault Twingo première génération ou de votre Lancia Delta HF Integrale, mais bien des véhicules « récents », ceux qui disposent d’un système « d’infotainment » moderne. Des voitures qui sont tout à fait capables d’enregistrer de très nombreuses données personnelles, en plus de tracker de manière très précise les déplacements de l’utilisateur.

Des données GPS, mais pas que…

Le Washington Post s’est livré à une expérience, en demandant à un spécialiste du piratage de s’attaquer au système embarqué d’une Chevrolet Volt 2017. Rapidement, ce dernier a été capable de relier l’ordinateur de bord à un PC, puis de visualiser certaines données, comme le trajet effectué par le journaliste. Il a par exemple été en mesure de lui annoncer qu’il avait fait un détour par la quincaillerie du coin avant d’arriver à sa destination.

Mais au-delà des données GPS, le système à bord enregistre également les données relatives au téléphone, que l’on synchronise en général avec plaisir en Bluetooth au système, pour diffuser de la musique, passer des appels en mode mains-libres… Ainsi, le pirate a été en mesure de visualiser le journal d’appels complet, mais aussi les listes de contacts, incluant également les adresses mails et certaines photos de profil…

Selon General Motors : « beaucoup de ces données sont hautement techniques, ne sont pas raccordables avec des individus et ne voyagent pas plus loin que le véhicule lui-même. » Les données sont donc stockés dans le véhicule, et n’ont (a priori) pas vocation à être distribuées. A noter que les véhicules modernes peuvent également stocker des données relatives aux habitudes de conduite, qui pourraient, par exemple, être transmises à des compagnies d’assurance.