Vous allez bientôt pouvoir offrir des achats in-app sur l’App Store

On connaissait déjà les cartes-cadeaux du Google Play Store, lancées en 2012 aux États-Unis avant de débarquer dans nos contrées européennes quelques mois plus tard. Aujourd’hui, elles sont bien installées dans nos habitudes de consommation et on les retrouve à presque toutes les caisses des supermarchés.

Les acheteurs les plébiscitent notamment pendant les fêtes de fin d’année : c’est l’occasion de faire plaisir sans avoir à chercher quel cadeau offrir. Apple propose également une offre similaire, compatible avec iTunes mais aussi avec l’App Store ou avec les titres d’Apple Music. Aujourd’hui, la firme de Tim Cook améliore son offre avec les achats in-app.

Offrez un achat in-app à qui vous voulez

Quand on sait que les joueurs de Fortnite dépensent des millions de dollars juste pour acheter des skins, il n’est pas étonnant d’apprendre qu’Apple a décidé de miser une bonne partie de sa stratégie sur ce système. Concrètement, il sera bientôt possible de faire plaisir à un proche en lui payant un achat in-app, alors que jusqu’à maintenant cette fonctionnalité était réservée à l’utilisateur lui-même.

On ne sait pas encore comment le service fonctionnera, mais il ne fait aucun doute qu’il fera rapidement des émules, tant les applications avec un business model freemium sont présentes sur l’App Store.

Quand est-ce qu’Apple expérimentera le nouveau dispositif ?

Selon les conditions d’utilisation du magasin d’applications des appareils iPhone, la politique de remboursement sera aussi impactée par la mise à jour. Logiquement, seuls les acheteurs (et non pas ceux qui profitent du cadeau) pourront être éligibles à un refund.

On ne sait malheureusement pas quand la nouveauté arrivera sur nos smartphones français. Ce qui est sûr, c’est qu’il ne sera pas possible d’offrir un abonnement Premium à Spotify, qui a retiré son offre de l’App Store. La plupart des autres applications, en revanche, devraient bénéficier de la dernière fonctionnalité imaginée par Cupertino.