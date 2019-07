Vous allez pouvoir regarder la finale de la Fortnite World Cup… dans Fortnite !

La Fortnite World Cup à regarder directement dans Fortnite

Vous le savez sans doute, depuis quelques semaines, des joueurs acharnés s’écharpent sur Fortnite, non pas pour le plaisir, mais pour devenir le grand champion de la Fortnite World Cup. La grande finale Solo aura lieu ce 28 juillet, tandis que la grande finale Duos se déroulera la veille. Un événement à suivre sur YouTube, Twitch, Facebook ou encore Mixer… mais aussi dans Fortnite !

« Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous allons lancer un système de diffusion en PiP (Picture in Picture) juste à temps pour la finale de la Fortnite World Cup, ce qui vous permettra d’en suivre tous les rebondissements tout en continuant à jouer à Fortnite ! » déclare Epic Games.

Pour regarder la Fortnite World Cup au sein de Fortnite, c’est très simple. Sur le salon, on retrouvera un bouton « Regarder » en haut à droite de l’écran. En cliquant dessus, cela ouvre un mini-jeu Durrr Burger pendant le chargement de la vidéo intégrée. Une fois le chargement terminé, vous pouvez cliquer sur le flux pour le passer en plein écran et assister au Pro-Am et à la finale de la Fortnite World Cup. Simple non ?

Pour jouer et regarder en même temps !

La fonction PiP mise au point par Epic Games permet également d’intégrer le flux de la retransmission directement dans l’écran de votre partie. Il est également possible de suivre un joueur en particulier si on le souhaite. Pour cela, il faut se rendre dans l’onglet Compétition du jeu sur PC, PS4 ou Xbox, et sélectionner la section Fortnite World Cup. Il suffit ensuite de se rendre dans le classement pour trouver les concurrents (classés par statistiques et classement), et cliquer sur un joueur pour voir sa rediffusion.

A noter que la retransmission en PiP de la finale de la Fortnite World Cup sera activée par défaut, avec des commentaires en anglais, sans le moindre sous-titre français. Début des festivités dès le 26 juillet, à partir de 15h30 pour l’ouverture des portes du Fan Festival.