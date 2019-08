Vous allez très bientôt pouvoir installer Android 10 sur votre smartphone

Android 10, déploiement imminent ?

Il y a quelques jours, Google officialisait l’appellation définitive de la nouvelle version d’Android. Pas d' »Android Q » donc, pas de nom de dessert, de friandise ou de gâteau, mais un très sobre Android 10. Google a évidemment précisé que les futures versions d’Android prendraient les appellations Android 11, Android 12… Cela afin de rendre la nomenclature plus claire, un peu comme Apple avec ses différentes versions d’iOS.

Un nouvel Android 10 qui est forcément très attendu par les fans… et qui pourrait débarquer plus tôt que prévu ! En effet, selon des informations rapportées par PhoneArena, en contact avec différents employés du service client Google, le déploiement d’Android 10 pourrait débuter dès le 3 septembre… soit mardi prochain !

Une excellente nouvelle pour les détenteurs de smartphones Android, même s’il convient de rappeler que seuls les smartphones Pixel seront concernés dans un premier temps. Du côté des autres constructeurs, on fera évidemment au mieux pour déployer la mise à jour sur les smartphones en circulation, mais certains utilisateurs risquent d’attendre des semaines, voire des mois, avant de migrer vers Android 10.

Les smartphones OnePlus, Xiaomi, Nokia… sous Android 10 en 2019 ?

Les smartphones signés OnePlus (à partir du OnePlus 6) devraient rapidement migrer vers une nouvelle version d’OxygenOS, basée sous Android 10. Du côté de chez HMD Global, on a d’ores et déjà annoncé que les smartphones Nokia 7.1, 8.1 et 9 PureView auront droit à Android 10 avant la fin de l’année 2019. Ce devrait être le cas également des Xiaomi Mi9 et Mi Mix 3.

Soulignons que le nouvel Android 10 a déjà eu droit à six versions beta, tournant sur les Google Pixel bien sûr, mais aussi sur certains smartphones « partenaires« . Rappelons que le nouvel Android 10 permettra notamment de profiter d’un dark mode natif, sans oublier une nouvelle navigation, un nouveau système de permissions pour les applications, un nouveau système de paramètres rapides… Préparez-vous donc à guetter prochainement les notifications de mise à jour de votre smartphone.