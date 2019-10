Vous devriez prévenir vos invités qu’il y a un Google Home qui écoute dans la maison

Personne ne semble y avoir pensé, mais il faudrait prévenir vos invités lorsque vous avez des enceintes connectées qui écoutent dans la maison. En tout cas, c’est ce qui est suggéré par Rick Osterloh, le patron du département hardware de Google qui est derrière les produits comme les smartphones Pixel, les enceintes Google Home et Nest, ainsi que les écrans Hest Hub.

Le 15 octobre, la firme de Mountain View a organisé un événement « Made by Google » pour présenter ses nouveaux produits, dont les smartphones Pixel 4 et Pixel 4 XL, mais également une nouvelle enceinte connectée Nest Mini et un routeur équipé d’une enceinte, le Nest Wifi.

À l’occasion de cet événement, Rick Osterloh a accordé une interview à la BBC pour évoquer différents sujets.

Le responsable des hardwares de Google semble avoir été pris au dépourvu lorsqu’il lui a été demandé si les gens devaient prévenir leurs invités qu’il y a des appareils connectés (comme les Google Home ou les Amazon Echo) en utilisation avant de faire entrer ceux-ci.

« Mon Dieu, je n’y avais pas pensé auparavant », a déclaré Osterloh, d’après la BBC. « Il est très important que toutes ces technologies prennent en compte tous les utilisateurs (…), nous devons également prendre en compte toutes les parties prenantes susceptibles de se trouver à proximité », a-t-il ensuite ajouté.

Puis, il a admis que ce serait effectivement quelque chose qu’il ferait avant de lasser quelqu’un entrer chez lui, estimant même que cela devrait être quelque chose que le produit devrait indiquer à ses utilisateurs.

Une question de consentement ?

Si certains sont déjà habitués à la présence des assistants vocaux et des enceintes connectées, d’autres personnes ne sont pas forcément à l’aise avec cela.

D’autre part, des utilisateurs des enceintes Google Home ou Amazon Echo participent aux programmes d’amélioration de ces appareils. Et dans ces cas, des enregistrements de requêtes peuvent être écoutés par des humains dans le cadre de contrôles qualité pour améliorer la précision de la reconnaissance vocale.

En tout cas, le nombre d’enceintes connectées en utilisation dans les foyers va augmenter ces prochaines années. Donc, il faudra s’y faire. D’après une étude de Canalys, le nombre d’enceintes connectées en utilisation dans le monde passera de 114 millions d’unités en 2018 à 207,9 millions d’unités en 2019. Et en 2023, ce nombre passerait à 600 millions.