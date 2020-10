Vous en avez rêvé ! L’iPhone 1To arriverait en 2021

Actuellement, certains constructeurs de smartphones Android proposent déjà des modèles avec 1To de stockage interne. De plus, lorsque le stockage est insuffisant, il est possible, sur la plupart des appareils, d’étendre celui-ci avec une carte microSD.

Sur iOS, il n’est pas possible d’étendre la mémoire avec une carte. Et actuellement, le stockage maximum de l’iPhone est de 512 Go.

Mais visiblement, à partir de l’année prochaine, Apple pourrait proposer des iPhone avec 1To de mémoire de stockage. C’est en tout cas ce qui est suggéré par un tweet publié par Jon Prosser, une source de « fuites » assez crédible.

« J’espère que vous êtes tous prêts pour des iPhone avec 1To de mémoire », écrit-il. Bien que Prosser n’évoque pas de modèle spécifique, celui-ci fait certainement référence aux iPhone qu’Apple sortira en 2021 et qui succèderont aux iPhone 12 qui sont en cours de lancement.

hope y’all are ready for 1TB iphones — Jon Prosser (@jon_prosser) October 28, 2020

Bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que d’une rumeur. Et la prudence est toujours de mise. Néanmoins, l’arrivée de versions avec 1To de stockage serait une petite révolution chez Apple.

Cette année, les nouveaux smartphones d’Apple profitent de pas mal de nouveautés, comme la 5G, le processeur A14 Bionic (qui est aussi utilisé par l’iPad Air 4), le scanner LiDAR pour les modèles « Pro », ou encore le chargeur MagSafe. En revanche, en ce qui concerne le stockage, il n’y a presque pas eu d’évolution.

Apple pourrait d’ailleurs justifier l’arrivée de versions 1To de ses smartphones avec des améliorations au niveau des caméras qui nécessitent plus d’espace de stockage. Par exemple, alors que l’iPhone 12 Pro est limité à la résolution 4K pour les enregistrements vidéo, Apple pourrait introduire la résolution 8K avec ses prochains modèles. Et cela nécessiterait plus de mémoire.

Des rumeurs au sujet du processeur des iPhone 13 circulent déjà

Alors que l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max ne sont même pas encore disponibles sur le marché, certains sites, comme Phone Arena, évoquent déjà le processeur qui sera utilisé par les iPhone 13.

D’après la rumeur, ce processeur, appelé A15, serait fabriqué en utilisant un nouveau procédé appelé N5P qui serait proposé par l’entreprise TSMC. Par rapport au procédé utilisé pour la puce A14, cette nouvelle technologie permettrait d’avoir un gain de performances et d’efficacité énergétique.

Sinon, il est également possible que les prochains iPhone bénéficient d’un écran avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Plus ce taux est élevé, plus les animations sont fluides.

Et si certains smartphones Android ont déjà un taux de 120 Hz, Apple a préféré garder le taux de 60 Hz, qui est pour le moment le standard de l’industrie. Néanmoins, certaines sources suggèrent qu’Apple pourrait aussi adopter le taux de 120 Hz plus tard.