“Vous n’êtes pas prêt” pour l’achat du prochain studio Xbox

Hier, Microsoft réalisait le genre de coup de communication que nous adorons, avec d’énormes annonces, sans aucun leak, que personne n’a vues venir et qui nous surprennent à nous en faire tomber de nos chaises. Car oui, hier, la firme de Redmond a annoncé que Bethesda rejoignait pour la coquette somme de 7,5 milliards de dollars la grande (de plus en plus grande) famille des Xbox Game Studios. C’est ainsi les huit studios de Bethesda mais toutes leurs licences assez historiques (Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein, Dishonored…) qui deviennent une propriété Microsoft.

Alors que nous nous remettons tout doucement et que nous attendons sagement le lancement des précommandes de la Xbox Series X et de la Xbox Series S (prévue pour aujourd’hui à partir de 9h du matin), voilà que le social manager de la team décide de teaser une nouvelle grosse acquisition de la part de Microsoft…

Prochain achat de Microsoft : « Vous n’êtes pas prêt »

C’est donc une nouvelle fois sur Twitter que nous avons pu avoir le droit à une déclaration pour le moins étonnante, mais terriblement excitante de la part de Stein, alias le social manager de chez Xbox qui sait comment nous rendre fous d’excitation.

En effet, tout part d’un tweet du fameux Major Nelson qui publie une image humoristique ou nous pouvons voir une liste de course de Phil Spencer (le patron de la branche Xbox), avec un petit « Bethesda » qui s’est glissé au milieu du vin, des oeufs ou encore de l’huile d’olive et du lait que « Philou » ne devra pas oublier lors de ses prochaines courses.

Quelques tweets plus bas, c’est le fameux journaliste de The Verge Tom Warren, l’homme que l’on ne présente plus et qui fut à l’origine de nombreux leaks ou infos autour de la Xbox Series S qui demande « quel sera le huitième achat sur la liste » ? Une question qui ne restera pas sans réponse puisque Stein, le social manager de chez Xbox va tout simplement nous indiquer que nous ne « sommes pas prêts ».

you’re not ready for that tom, not yet — Stein (@steinekin) September 21, 2020

Vous n’êtes pas prêt pour cela Tom, pas encore

Un tweet qui peut bien entendu être interprété par de nombreuses manières. Humour ? Ou véritable teasing ? Il faut dire qu’avec la bombe d’hier, tout est désormais possible. De plus, depuis le mois dernier Phil Spencer annonçait plusieurs grosses annonces à venir autour de Microsoft, Xbox et le Game Pass. En voilà donc déjà une. Nous attendons avec impatience les autres !