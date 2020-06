Vous pouvez désormais acheter le robot Spot de Boston Dynamics

Rappelez-vous, lorsque Boston Dynamics a présenté ses robots pour la première fois, tout le monde a fait le rapprochement avec la célèbre série Black Mirrors. Le Youtubeur JOYCA en a notamment parlé dans une vidéo. Depuis cette première présentation, Boston Dynamics a considérablement évolué et les robots ont trouvé une véritable utilité dans de nombreux domaines. La police du Massachusetts les utilise régulièrement lors d’interventions délicates, et ils ont été d’une grande aide pour gérer la crise sanitaire liée à la COVID-19 dans de nombreux États.

Depuis près d’un an Boston Dynamics expliquent que les robots sont prêts à être commercialisés. Aujourd’hui, c’est chose faite, Boston Dynamics commence à vendre le Spot (c’est le nom de ce robot) aux chercheurs, universitaires, et entreprises intéressées. Il faut tout de même mettre la main à la poche pour pouvoir s’offrir l’un d’entre eux puisqu’ils sont disponibles à partir de 74 500 dollars. De plus Boston Dynamics explique qu’un client ne peut acheter que deux exemplaires.

Les vidéos virales qui ont fait connaître ce robot passionnent ou terrifient les viewers. Certains développent une paranoïa qui les pousse à écrire des théories un peu folles comme quoi ces robots développeront un jour une intelligence et décideront d’exterminer la race humaine. Il ne faut pas confondre le Spot avec l’épisode de Black Mirror qui s’est largement inspiré de ce robot.

Et si on regardait plutôt le positif que ce robot pourrait amener. En effet, Boston Dynamics vend le Spot comme étant un robot capable d’améliorer la sécurité sur un lieu de travail en remplaçant les humains pour des tâches dangereuses, comme la surveillance d’une mine ou d’un site nucléaire. C’est d’ailleurs pour cela que le Spot est aussi cher, il pourrait permettre à de nombreuses entreprises de réaliser d’énormes économies dans les assurances et les accidents du travail. Le prix de ce robot n’est donc pas grand-chose par rapport aux coûts d’une entreprise sur une année.