Vous pouvez vous faire rembourser votre passe Navigo suite aux grèves, voici comment faire

Suite aux grèves de décembre, le gouvernement a pris la décision de rembourser les utilisateurs de transports en commun habitants à Paris. Les personnes affectées ont désormais la possibilité de se rendre sur le site web mondedommagementnavigo.com. Mais si vous êtes parmi les 3 millions de personnes concernées, vous ne pourrez pas effectuer votre demande tout de suite.

Lancé ce matin à 9 heures, le site web permet d’accéder à un formulaire de demande de remboursement. Ceux qui disposent d’un passe Navigo annuel et qui payent par versements annuels n’auront pas à payer le mois prochain si cette dernière est effectuée avant mi-février.

Ceux qui font la demande plus tard seront remboursés par le biais d’un virement ou d’un chèque envoyé par la poste. Le montant remboursé est de 75,20 euros, soit le prix d’un mois d’abonnement. Les tickets de métro traditionnels comme les tickets T+ ne sont pas concernés par le remboursement. On ne sait pas non plus si le mois de janvier pourrait aussi finir par être remboursé.

Un site web déjà saturé par les demandes

Peu d’utilisateurs ont toutefois pu accéder au site web pour se faire rembourser. Depuis plusieurs heures, le service est inaccessible à cause d’une « forte affluence », si bien que les internautes sont invités à « saisir ultérieurement » leur demande.

La SNCF, en charge de la plateforme, confie que « Le site est sursollicité. Il est conçu pour 50 sollicitations à la seconde et le chiffre est dépassé pour son ouverture. A 10 heures, près de 19 000 demandes avaient déjà été déposées, dont 95 % validées immédiatement ».

Si cela semblait aller mieux vers 11 heures ce matin, le site web est toujours inaccessible à l’heure où nous écrivons ces lignes.

La plateforme en ligne est disponible jusqu’au 13 mars afin que tous les usagers parisiens puissent avoir le temps d’effectuer leur demande.