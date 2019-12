Vous serez bientôt obligé d’avoir un compte Facebook pour profiter de Messenger

Jusqu’ici, rien n’obligeait les utilisateurs de Messenger à posséder un compte Facebook, malgré le fait que l’application de messagerie appartienne à ce dernier. Néanmoins, cela est en train de changer, indique VentureBeat dans un article sur le sujet. La firme elle-même n’a pas communiqué sur cette nouveauté, mais a confirmé l’information au média américain.

Dans un email, un porte-parole de Facebook indique : « Si vous êtes nouveau sur Messenger, vous remarquerez que vous avez besoin d’un compte Facebook pour discuter avec vos amis et vos proches. Nous avons constaté que la grande majorité des personnes qui utilisent Messenger se connectent déjà par le biais de Facebook et nous voulons simplifier le processus. Si vous utilisez déjà Messenger sans compte Facebook, vous n’avez rien à faire ».

Cela suggère que les utilisateurs actuels de Messenger sans Facebook ne seront pas impactés, contrairement aux nouveaux souhaitant profiter du service. Ceux-ci devront obligatoirement passer par la case création de compte et ne pourront pas utiliser simplement leur numéro de téléphone.

Ce changement est déjà effectif, mais certains ont découvert un message d’erreur évoquant une restriction de leur compte ou une mention leur indiquant qu’il devait avoir un compte Facebook.

Pourquoi Facebook veut-il vous faire créer un compte pour accéder à Messenger

Officiellement, Facebook cherche à « simplifier le processus », indique le communiqué. En effet, l’entreprise dispose aujourd’hui de multiples services et procède à plusieurs petits changements depuis quelques mois. Désormais, la mention « From Facebook » s’affiche par exemple à l’ouverture de WhatsApp et Instagram, deux applications que la société possède sans que beaucoup d’utilisateurs n’en soient encore au courant.

Si Facebook souhaite plus de simplicité, il est évident que ce changement va lui permettre de stabiliser son nombre d’utilisateurs entre les deux applications. Jusqu’ici, beaucoup renseignaient simplement leur numéro de téléphone pour profiter de Messenger sans avoir de comptes sur le réseau social. Ils pouvaient alors accéder aux conversations privées ou de groupes de leurs amis, sachant que celles-ci sont très utilisées pour discuter d’un événement comme un anniversaire ou des vacances. Désormais, ceux-ci seront obligés d’avoir Facebook pour y accéder.

Il y a près d’un an, Facebook a également fait part de sa volonté de fusionner Messenger, WhatsApp et Instagram, un projet ambitieux qui prendra du temps. Toutefois, VentureBeat voit dans cette nouveauté une anticipation de cette volonté d’unification de ses services et de l’arrivée du chiffrement de bout en bout.

En octobre 2018, Facebook comptait 2,23 milliards d’utilisateurs actifs par mois contre 1,30 milliard pour Messenger selon Statista.