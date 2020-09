Vous voulez utiliser votre compte WhatsApp sur plusieurs appareils ? Cela serait bientôt possible

WhatsApp a de nombreux avantages, dont son utilisation du chiffrement de bout-en-bout qui rend théoriquement les messages illisibles lorsque ceux-ci transitent par les serveurs de l’entreprise. Mais cette application a également un inconvénient, par rapport à d’autres services de messagerie : actuellement, vous ne pouvez utiliser WhatsApp sur un appareil.

Par exemple, si vous utilisez Facebook Messenger, vous pouvez connecter votre compte sur vos deux smartphones et sur votre ordinateur, et les messages sont synchronisés. Cela n’est malheureusement pas possible sur WhatsApp. Cependant, cela fait des mois que les médias évoquent le développement d’une fonctionnalité qui permettrait enfin d’utiliser un compte WhatsApp sur plusieurs appareils.

Et si pour le moment, le service de messagerie n’a toujours pas évoqué cette fonctionnalité, son développement avancerait toujours. Et d’après un article récemment publié par le site wabetainfo.com, « WhatsApp est dans une phase finale de test de la fonctionnalité ».

Cela fait un moment que ce site évoque le développement et les tests de cette nouvelle fonctionnalité. Et d’après celui-ci, la possibilité de se connecter sur plusieurs appareils en même temps pourrait enfin être disponible pour les testeurs en beta sur une future version.

En d’autres termes, il serait bientôt possible de profiter de cette fonctionnalité en s’enregistrant sur le programme beta de WhatsApp. Il serait néanmoins plus facile d’entrer dans cette beta sur Android, étant donné que sur iOS, Apple limite le nombre de participants à ce type de programme à un petit nombre. Sinon, wabetainfo.com indique que cette nouvelle fonctionnalité devrait nous permettre d’utiliser un compte WhatsApp sur 4 appareils différents.

Bientôt, des photos et des vidéos éphémères ?

En plus de cette fonctionnalité qui permettrait d’utiliser le service de messagerie sur plusieurs appareils, WhatsApp développerait également une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’envoyer des photos ou des vidéos éphémères. Cette nouveauté a également été découverte par wabetainfo.com, qui indique que lorsqu’un utilisateur décide d’envoyer une photo ou une vidéo éphémère, le fichier disparaît lorsque le destinataire sort de la conversation.

Sur l’interface pour composer un nouveau message, WhatsApp placerait un nouveau bouton qui permettra d’envoyer les médias éphémères. Et si cela vous rappelle quelque chose, c’est normal puisqu’à un moment, en plus des Stories, les contenus éphémères faisaient partie de la marque de fabrique de Snapchat. Mais bien entendu, pour le moment, ces infos sont à considérer avec prudence.

Facebook travaille aussi sur l’interopérabilité entre ses services de messagerie

La messagerie est l’un des domaines sur lesquels Facebook mise énormément aujourd’hui. Et dans sa vision, l’entreprise souhaite rendre Messenger, WhatsApp et Instagram Direct interopérables. Cela permettra aux utilisateurs de ces services de communiquer entre eux.

Et actuellement, Facebook mène déjà des tests d’interopérabilité entre Messenger et la messagerie d’Instagram. Mais on peut supposer que l’interopérabilité avec WhatsApp sera un peu plus compliquée à mettre en œuvre. En effet, contrairement à WhatsApp, Facebook Messenger et Instagram Direct n’utilisent pas le chiffrement de bout en bout par défaut.

De ce fait, Facebook devra probablement d’abord mettre en place ce type de chiffrement sur toutes ses applications pour que l’interopérabilité soit possible.