Walmart abandonne sa plateforme vidéo censée concurrencer Netflix

Il y a six mois, la multinationale Walmart évoquait sa volonté de se tourner vers la création d’un service de streaming qu’elle imaginait déjà comme un concurrent de Netflix.

Walmart fait le choix de privilégier Vudu

En effet, il semblerait que Walmart soit finalement revenu sur son initiative en considérant que celle-ci était trop risquée. La firme américaine aurait alors jugé qu’elle n’avait pas assez d’expérience pour prétendre à concurrencer Netflix un jour, une plateforme qui n’hésite pas à investir des milliards de dollars dans des contenus originaux chaque année. Pour l’entreprise dédiée à la distribution, l’investissement aurait été trop important, au point qu’elle abandonne le projet.

De la même façon, CNBC précise que Walmart a trouvé le marché particulièrement saturé par de nombreux acteurs. Outre Netflix, Amazon Prime Vidéo, Hulu et d’autres sont déjà présents aux États-Unis, là où d’autres souhaitent se lancer cette année. Au cours de l’année 2019, deux services de streaming vidéo issus de deux entreprises particulièrement conséquentes devraient effectivement faire leur arrivée sur le marché : Disney et Apple, des acteurs qui peuvent aussi faire peur à Walmart.

Par conséquent, Walmart se concentrera désormais sur Vudu, un service vidéo dont il a fait l’acquisition en 2010. Actuellement, il serait considéré comme le numéro 3 de la vidéo en ligne à la carte après Amazon et Apple. Si Vudu n’a pas fait son arrivée en France, le service est disponible aux États-Unis et au Canada.

Tara Raddohl-House, une porte-parole de Walmart a déclaré dans un email adressé à CNBC : « Vudu a développé une plate-forme solide, et nous avons l’intention de continuer à offrir à nos clients plus de contenu, sur plus d’appareils, au meilleur prix possible ».

Pour l’instant, il est difficile de déterminer la stratégie que Walmart va choisir quant au développement de la plateforme. Il se pourrait que celle-ci se déploie dans d’autres pays, ou que la firme se mette à produire des contenus originaux, une étape à laquelle elle ne s’est pas encore frottée.

