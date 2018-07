Walmart songerait à créer une plateforme concurrente de… Netflix

La multinationale américaine travaillerait à la création d’une plateforme de streaming visant à concurrencer les offres de Netflix et Amazon.

Plusieurs sources proches du dossier ont révélé à The Information que Walmart se pencherait sur la mise en place d’un service de streaming similaire aux géants Netflix et Amazon. Selon le média, l’abonnement à la plateforme de vidéos à la demande coûterait 8 dollars (presque 7 euros) par mois, soit moins cher que Netflix, dont les offres se situent entre 8 et 14 euros. Néanmoins, le service de Walmart pourrait être plus cher qu’Amazon Prime Video, dont le tarif est de 49 euros par an.

The Information rapporte que le service envisage de se rémunérer grâce à la publicité. De fait, l’on peut supposer que la plateforme propose plusieurs publicités avant une vidéo, à la façon du pre-roll largement utilisé sur YouTube. Néanmoins, aucune information concernant le contenu n’a été transmise, si bien que l’on ne sait pas si Walmart compte se tourner vers le contenu original. Depuis plusieurs années, Amazon et Netflix investissent des millions de dollars afin de créer des séries, des films et des documentaires originaux. Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite, les discussions seraient actuellement en cours.

Walmart versus Netflix, épisode deux

Ce n’est pas la première fois que la firme issue de la grande distribution tente de concurrencer Netflix. En 2010, Walmart a fait l’acquisition de Vudu, un service de vidéos qui n’a pas été très fructueux pour l’entreprise. Comme l’a rapporté une étude citée par Bloomberg, les utilisateurs passeraient moins de deux heures par mois sur la plateforme. En comparaison, les utilisateurs de Netflix passent près de 25 heures par mois à regarder des contenus.

Il y a quelques jours, Walmart a officialisé un nouveau partenariat avec Microsoft, une collaboration stratégique dont l’objectif est similaire : concurrencer Amazon. Reste à savoir si l’entreprise réussira à marche sur les plates-bandes de son plus grand concurrent.