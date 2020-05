Waymo lève 750 millions de dollars pour continuer à développer ses véhicules autonomes

L’entreprise Waymo, entreprise du conglomérat Alphabet, vient de lever 750 millions de dollars. Cette levée de fonds intervient peu de temps après celle de plus de 2 milliards de dollars obtenus début mars de cette année. Ainsi le total des investissements s’élève à la somme colossale de 3 milliards de dollars.

Pami les investisseurs présents lors de ce dernier tour de table on peut citer T. Rowe Price Associates, Perry Creek Capital et Fidelity Management & Research. La toute première levée de fond avait quant à elle réuni notamment Magna International, AutoNation, the Canada Pension Plan Investment Board, Silver Lake, Andreessen Horowitz, Mubadala Investment et Alphabet, la société mère de Waymo.

Accélérer le développement et les projets de commercialisation

Ce dernier apport financier va permettre à l’entreprise de continuer à se développer et laisse l’opportunité à Alphabet de partager les coûts. En effet, la filiale coûterait 1 milliard de dollars à sa société mère, mais ne rapporterait que peu de bénéfice. L’entreprise indique également que cela lui permettra d’accélérer ses projets de commercialisation.

Mais il se murmure que le déploiement de ses véhicules autonomes pourrait prendre plus de temps que prévu. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la valorisation de l’entreprise par la banque d’investissement Morgan Stanley avait été revue à la baisse en septembre 2019, passant de 175 milliards de dollars à 105 milliards de dollars.

Son service de taxis autonomes de l’entreprise ne circule pour l’instant que dans la banlieue de Phoenix en Arizona, un territoire assez limité. Avec la crise sanitaire, le fait de pouvoir disposer de véhicule autonome peut être une option intéressante selon Waymo.

« La crise du COVID-19 a souligné à quel point la technologie entièrement autonome peut fournir des services de mobilité et de livraison personnels sûrs et hygiéniques », a déclaré le PDG de Waymo, John Krafcik, dans un communiqué.