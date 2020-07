WD Elements Desktop : 10 To de stockage à prix mini

Un disque dur de bureau est pratique pour effectuer des sauvegardes de votre disque dur, pour stocker vos films, musiques ou même vos jeux. D’autant plus qu’ils sont devenus peu à peu indispensables à la vie de chacun. Cette fois-ci, nous avons pour vous un WD Elements Desktop de 10 To au prix de 185,99 € soit 0,018 € le Go un prix choc.

Ce disque dur de la marque WD est connu pour leur robustesse et leur longévité. Grâce à ses 10 To de stockage soit 10 000 Go, vous pourrez stocker près de 666 films en Blu-ray ainsi que des musiques, photos, etc. Le WD Elements Desktop est pratique, car il est plug and play, branchez sur une prise secteur et ça fonctionne. D’autant plus qu’il est compatible avec l’USB 3.0 et rétro compatible avec l’USB 2.0, le câble est fourni avec le disque dur. Grâce à la connexion en USB 3.0, vous pourrez transférer vos données rapidement et sûrement grâce à la technologie WD.

Un disque dur avec beaucoup de stockage !

Ce WD Elements Desktop est tout simple, il ne dispose pas de second disque dur pour réaliser une copie de sécurité. Vous pourrez l’utiliser également en tant que NAS si vous êtes un peu bricoleur, énormément de tutoriels pullulent sur internet. Cela va sans dire que vous ne trouverez pas mieux actuellement. Un disque dur de bureau avec de telles performances, de 10 To avec un prix de 185,99 € au lieu de 239,99 € soit 23 % d’économie doit absolument vous faire réfléchir. D’autres espaces de stockages sont disponibles néanmoins, cette promotion ne s’appliquera pas dessus. Celui-ci est également disponible en version portable pour plus de mobilités néanmoins, les performances ne seront pas les mêmes par rapport à un disque dur de bureau. Alors qu’attendez-vous ? Foncez vite ! Cette promotion ne pourra pas durer très longtemps.

Les capacités disponibles : 500 Go; 750 Go; 1 To; 2 To; 3 To; 4 To; 5 To; 6 To; 8 To; 10 To; 12 To; 14 To.