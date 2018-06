Westworld : le jeu vidéo disponible sur iOS et Android

Warner Bros annonce aujourd’hui la disponibilité d’un jeu de gestion Westworld sur iOS et Android, basé sur la célèbre série HBO.

Westworld aussi en jeu vidéo

La célèbre série Westworld, signée HBO, vient d’être déclinée en un jeu vidéo mobile, disponible à la fois sur iOS comme sur Android. Pour l’occasion, Warner Bros Interactive Entertainment a fait le choix de proposer un jeu de simulation mobile, évidemment inspiré de la série. Un jeu qui invite les joueurs dans l’univers séduisant de Westworld, où ils incarneront un nouvel employé de Delos pouvant accéder à la simulation d’entraînement du parc.

Ecrit par des scénaristes de la série, le jeu Westworld propose aux joueurs de contrôler tous les aspects de l’administration du parc, de la fabrication des hôtes dotés d’intelligence artificielle à leur gestion et leur amélioration, ainsi que la satisfaction des nombreux désirs des invités. Le contenu du jeu couvre la première saison de la série, ainsi que des éléments supplémentaires de la deuxième saison, qui seront disponibles en ligne après sa diffusion, afin d’éviter le moindre spoiler.

Un jeu doté d’un gameplay à deux niveaux nous promet l’éditeur. Ainsi, au-dessus du sol, les joueurs découvrent l’expérience digne des westerns offerte aux visiteurs, avec des lieux emblématiques et une variété d’hôtes. Au-dessous du sol, ils naviguent dans les installations technologiques de Delos, où les hôtes sont fabriqués, réparés et améliorés, et où de nouveaux équipements peuvent être activés pour faire évoluer le parc.

« Nous avons hâte que les joueurs de Westworld apprennent à gérer un parc à thème complexe basé sur les désirs humains et l’intelligence artificielle » a déclaré Jonathan Knight, vice-président et chef du studio de WB Games San Francisco. « Le jeu présente une histoire captivante en constante évolution et un gameplay à plusieurs niveaux, mais reste accessible et intuitif. »

Westworld est proposé gratuitement au téléchargement sur iOS comme sur Android, et propose évidemment son lot d’achats in-app.