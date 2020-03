WhatsApp : bientôt, la possibilité d’envoyer des messages éphémères ?

Si WhatsApp est considéré comme plus sécurisé que les autres applications de messagerie de Facebook, c’est parce que ce dernier utilise le chiffrement de bout en bout par défaut. Ce chiffrement rend les messages (théoriquement) illisibles lorsque ceux-ci transitent par les serveurs de WhatsApp.

Bientôt, l’application pourrait également proposer des messages éphémères qui s’effacent automatiquement après un délai choisi par l’utilisateur. Pour le moment, WhatsApp n’a pas encore fait d’annonce pour cette fonctionnalité, mais d’après le site 9to5Google, qui relaie une information de WABetaInfo, le service de messagerie aurait récemment lancé un test en beta afin d’étudier cette possibilité.

En substance, lorsque vous composez un message, dans le cadre du test, une option permettrait de choisir un délai après lequel ce message disparaitra. D’après 9to5Googl, il y aurait le choix entre une heure, un jour, une semaine, un mois et même un an. Mais bien évidemment, pour le moment, cette information est encore à considérer avec une extrême prudence, puisque celle-ci n’a pas été évoquée officiellement par WhatsApp. De plus, il est toujours possible que le test n’aboutisse pas et que WhatsApp ne propose jamais cette fonctionnalité.

La protection des sauvegardes serait aussi dans les tuyaux

En tout cas, il semblerait que le service de messagerie veuille rassurer encore plus ses utilisateurs qui se soucient de la protection de leur vie privée. Nous avons également relayé une rumeur selon laquelle WhatsApp aurait aussi testé la possibilité de protéger les sauvegardes sur Google Drive avec un mot de passe. En effet, si WhatsApp protège nos communications avec le chiffrement de bout en bout, cette mesure ne s’applique pas sur les sauvegardes de comptes WhatsApp que nous pouvons faire sur Google Drive ou sur iCloud. Mais un chiffrement des sauvegardes permettrait de conserver ses données WhatsApp dans le cloud, tout en s’assurant d’une protection de la vie privée.

Si WhatsApp étudie la possibilité de lancer de nouvelles fonctionnalités orientées vers la protection de la vie privée, c’est peut-être afin de contrer Signal. Celle-ci est souvent considérée comme l’un des meilleurs élèves dans ce domaine. Récemment, celle-ci aurait même été recommandée par la Commission Européenne.